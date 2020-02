Klimatångest ska dämpas i samtalsgrupp

Susanne Ovsjö ska leda den nya samtalsgruppen om Klimatångest.

Publicerad

Känner du oro inför klimatet? Blir du handlingsförlamad, låter fantasin skena iväg och känner hopplöshet? Kanske är det då en samtalsgrupp kring klimatångest du behöver.

ANNONS

ANNONS

”Att sitta hemma oemotsagd är sällan bra”. Det säger Susanne Ovsjö, församlingspedagog i Täby församling.

Det är Susanne som ska leda den nystartade samtalsgruppen mot Klimatångest som drar igång imorgon tisdag.

– Det började med en idé från kollegan Tobias Andersson, men alla gillade den så nu kör vi igång, säger hon.

Tips och trix

Susanne Ovsjö hoppas att det ska komma människor som bär på frågan och har ett behov av att få prata med andra. Är det bara jag som sitter hemma och är rädd och orolig?

– Bara det att få komma med sin upplevda otillräcklighet, tror jag är viktigt. Men också att få höra vad andra gjort och få idéer och tankar kring vad man kan göra. En tips och trix grupp. Jag föreställer mig att hela registret finns representerat i hela samhället. Allt från de som gör mycket och de som är totalt vilsna, säger Susanne.

Sen hoppas hon också att fler ska få upp ögonen för att klimatet är en viktig fråga i kyrkan.

– Många kanske blir förvånade att vi gör den här gruppen, men vi är en organisation som bär den här frågan. Den kunskapen hoppas jag blir en trevlig bonuseffekt, säger hon.

Möta andra

Det fysiska mötet tror hon är en viktig del i det hela.

– Mycket gott görs på nätet, det ena ska inte förskjuta det andra. Men att lyssna till en annan människas röst, se någon i ögonen och bli tilltalad. Det är något annat, säger hon.

ANNONS

Ingen föreläsningsserie

Gruppen ska ses i Kapellgården vid Gribbylunds kappell fyra gånger i vår och fyra gånger i höst. Det är fritt fram att delta utan att anmäla sig. Kom en gång, eller alla. Tanken är att det ska vara så fritt som möjligt.

– Det är ingen föreläsare som kommer och pratar, däremot deltar en gäst vid varje möte. Någon som kan vara en motor för samtalen, säger Susanne.

Mötena kretsar kring de globala målen, där man tar upp två mål per gång. Under första mötet tar man sig an fattigdom och hunger.