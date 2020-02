skadegörelse

1 400 fall av klotter på två år – men anmälningarna minskar

Maria Gustafsson i Trollbäcken, Tyresö, tycker inte att det så mycket klotter där hon bor.

Antalet fall av polisanmält klotter minskar i Tyresö. De senaste två åren har polisen fått in drygt 1 400 klotteranmälningar - men fjolårets siffror var något lägre än året innan.

– Jag tycker inte att det är så mycket klotter här, säger Maria Gustafsson i Trollbäcken.

Bortsett från förstörda bilar är klotter den absolut vanligaste formen av skadegörelse i Stockholms län. Det syns också i brottsstatistiken. Nästan var sjätte skadegörelseanmälan i Stockholmsregionen gäller just klotter.

I fjol gjordes totalt 70 861 anmälningar om klotter – det är exakt 5 128 anmälningar fler än året innan.

I 17 av länets 26 kommuner ökade antalet anmälningar om klotter under 2019. Mest utsatt, inte särskilt förvånande, var Stockholms stad. Sundbyberg stod näst på tur.

I Tyresö gjordes färre klotteranmälningar förra året än under 2018. Totalt fick polisen in 1 416 anmälningar under 2018 och 2019.

– Jag tycker inte att det är så mycket klotter här, men jag rör mig också i ett ganska litet område, säger Maria Gustafsson i Trollbäcken.

Klotter i din kommun

Tabellen visar antalet anmälningar om klotter i länet under 2018 och 2019.

Kommun 2018 2019 Botkyrka 1 579 1 401 Danderyd 609 532 Ekerö 58 177 Haninge 1 694 1 699 Huddinge 925 1 485 Järfälla 679 616 Lidingö 379 891 Nacka 1 259 1 943 Norrtälje 344 366 Nykvarn 46 51 Nynäshamn 471 470 Salem 243 134 Sigtuna 596 626 Sollentuna 1 332 1 530 Solna 1 678 1 539 Stockholm 44 694 48 535 Sundbyberg 2 234 1 424 Södertälje 2 719 2 014 Tyresö 735 681 Täby 507 729 Upplands Väsby 752 1 034 Upplands-Bro 724 832 Vallentuna 406 766 Vaxholm 0 12 Värmdö 166 186 Österåker 185 318

Källa: Brå

Dyrt för stockholmarna

Enligt polisen kan klotter skapa en känsla av trygghet och i regel medför det höga kostnader för samhället. Bara i SL-trafiken kostade saneringen av klottret över 140 miljoner 2018.

Vad klottret kostade stockholmarna 2019 har SL ännu inte hunnit sammanställa. Men enligt Aleksander Krajisnik på SL:s pressjour är det inte omöjligt att slutsumman kan bli högre än för två år sedan.

– När klottrare målat över till exempel fönster och dörrknappar måste tågen tas ur trafik av säkerhetsskäl. Det är ett stort problem som, förutom att det kostar stora summor att sanera, också påverkar resenärerna i form av trafikstörningar. Klottrare på spårområdena innebär också en säkerhetsrisk och orsakar även det stopp i trafiken, säger han.