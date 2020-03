Kommundirektör Katarina Kämpe: ”Vi arbetar dygnet runt nu”

1. Upprätthålla samhällsviktig verksamhet

Det betyder till exempel skola, vård och omsorg. Vi ser till att våra äldreboenden och hemtjänst fungerar. Det handlar också om skola och förskola. Men även en del driftsfrågor inom kommunen.

2. Begränsa smittspridning

Vi gör detta på många olika sätt, till exempel genom att sprida information och råd i alla våra kanaler. Det handlar både om folkhälsomyndighetens riktlinjer om att vara hemma även om man har lindriga symtom. Men också hygienfrågor som att tvätta händerna. Inom verksamheterna betyder det ännu mer utförliga riktlinjer kring hygien.

3. Begränsa, stänga eller rikta om verksamhet.

All vår verksamhet är ju inte samhällsviktig och då kan vi jobba på andra sätt. Vi har till exempel stängt mötesplatser som seniorcenter, ställt in kulturevenemang, författarträffar, barnteater och kulturskolans uppspelningar.Dels vill vi begränsa smittspridning, dels behöver vi ju inte genomföra dessa saker just nu, så vi kan spara sånt till lite längre fram.

4. Sprida saklig info och att ge underbygds råd till alla som behöver

Dels mycket information på webben, och internt via vårt intranät. Sen mailar vi också ut till tex privata utförande. sen har vi också telefonkontakter med medborgare, privata utförare och andra verksamheter. Sen är ju kontaktcenter igång som tar emot både mail och samtal.