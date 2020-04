Kommunen startar stödtelefon för äldre under coronakrisen

Den nya stödtelefonen kommer att ha öppet 13-14 måndag till fredag.

Med början i dag, onsdag, så startar Upplands-Bro en stödtelefon till följd av coronakrisen.

Personal från förebyggande enheten kommer måndag till fredag finnas tillgängliga mellan 13-14 för äldre och deras anhöriga.

– Om man känner sig ensam, eller behöver råd och svar på frågor kan man ringa hit, säger Ida Texell, kommundirektör.

Den som vill komma i kontakt med kommunen och utnyttja den här möjligheten ringer till kontaktcenter och ber att få prata med förebyggande enheten.

– Läget är pressat för de äldre och deras anhöriga därför gör vi det här. Man kan också höra av sig till kontaktcenter när som helst under öppettiderna men just under dessa tider är personal från förebyggande enheten på plats, säger Ida Texell.