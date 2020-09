Coronakrisen

Konkurserna ökar i regionen – Vallentuna går emot trenden

Tomt i Vallentuna centrum i april.

Under årets sju första månader har 68 fler företag försatt i konkurs i Stockholms län jämfört med förra året.

Men i några kommuner, som Vallentuna, är konkurserna hittills färre i år.

Hittills i år har 1 645 företag i länet försatts i konkurs, vilket går att jämföra med 1 577 företag under samma period förra året – 68 fler än samma period 2019.

Det visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Kommuner olika hårt drabbade

Flest företag finns i Stockholms stad, där över hundra har gått omkull hittills i år. 68 företag i år jämfört med samma period förra året kan verka som ganska få.

– Även om antalet företag som försatts i konkurs inte är iögonfallande många, är det många människor som drabbas av konkurserna. Krisen har slagit hårt mot personalintensiva branscher, säger Stefan Westerberg chefsekonom vid Stockholms handelskammare.

Men det finns också kommuner som till och med juli hade färre konkurser i år än under samma period 2019. Vallentuna, Österåker, Upplands Väsby och Vaxholm hör till dem. I Vallentuna registrerades förra året 13 företagskonkurser under perioden, mot 8 under årets första sju månader.

Totalt är 1 585 fler stockholmare drabbade av konkurser i år. Förra året handlade det om 4 753 personer under årets sju första månader, jämfört med 6 338 personer i år.

Framför allt är det anställda inom kategorin: uthyrningsfirmor, arbetsförmedlingar, rekryteringsföretag, och personaluthyrningsföretag, samt detaljhandeln och hotell- och restaurang som är drabbade.

Antalet konkurser i år

I tabellen visas hur många företag som försatts i konkurs fram till den sista juli år samt om det är fler eller färre jämfört med samma period 2019.

Kommun 2020 Skillnaden Stockholm 1039 114 Huddinge 56 8 Solna 51 -6 Nacka 47 9 Södertälje 46 7 Haninge 43 -15 Botkyrka 39 -19 Täby 39 -11 Järfälla 33 1 Sollentuna 32 3 Norrtälje 32 14 Lidingö 28 11 Sundbyberg 26 9 Upplands Väsby 17 -13 Danderyd 16 2 Österåker 15 -5 Sigtuna 14 -18 Tyresö 13 2 Värmdö 12 -15 Ekerö 12 -2 Upplands-Bro 10 1 Nynäshamn 9 -4 Vallentuna 8 -5 Salem 3 2 Nykvarn 3 -1 Vaxholm 2 -1 Total 1645 68

Källa: Statistiska centralbyrå, SCB.

Kan bli fler konkurser i år

Vissa branscher, bland annat besöksnäringen som lever på intäkter man får under sommaren, kan komma att mötas av konkurser under hösten och vintern, menar Stefan Westerberg.

– Det beror lite på smittspridningen framöver, vad för slags restriktiva åtgärder som införas för att bekämpa smittspridningen och vad för slags finanspolitiska stödåtgärder som sjösätts. Det betyder att eventuella konkurser kan komma lite senare i höst eller i slutet av året, säger han.

Enligt Stefan Westerberg vore det bra om omställningsstödet förlängdes och att man i större utsträckning än nu inkluderar enskilda näringsidkare i permitteringsstödet. I våras kunde företagare även ansöka om hyresstöd, men den möjligheten finns inte längre.

– Just nu finns bara permitteringsstödet kvar för att stötta företag. För vissa branscher räcker inte det, säger han.