Konstkollektiv bjuder på queer magishow på Cyklopen

I helgen intar föreställningen Cyklopen.

Dragqueenfåglar, magiker och gräshoppor som spelar synt. Det är några av de inslag du kan vänta dig om du besöker Cyklopen i helgen – då den queera magishowen 1-2-3-4 i wont take no anymore intar scenen.

1-2-3-4 i wont take no anymore är en föreställning som är gjord av scenkonstkollektivet Friends for fun, en grupp queera kvinnliga scenkonstnärer. I helgen uppträder de på Cyklopen i Högdalen.

Publiken utlovas magiker, dragqueenfåglar, talande moln och en 4,5 meter hög kanin i föreställningen som framförs på såväl norska som svenska.

Idén uppkom under ett badkarsmöte

Johanna Dahlbäck är scenograf och en av dem som skådespelar i föreställningen, och hon beskriver det hela som en queer magishow – där hela rummet är magiskt.

Hon berättar att idén uppkom när gänget i Friends for fun hade badkarsmöte för ett par år sedan, det vill säga att de hade möte samtidigt som de badade badkar.

– Våra möten brukar cirkulera kring politik och konst, då uppkom idén om en queer magishow – och sedan dess har de bara växt.

Efter att tidigare ha framfört föreställningen i Oslo tar de nu magishowen till Högdalen.

– Det ska bli superkul att få spela upp den i Stockholm, berättar Johanna Dahlbäck.

80-talsmusik framförs av gräshoppor

Till skillnad från andra föreställningar, som ofta handlar om mänskliga karaktärer – så tar nu det icke-mänskliga plats.

– Vi har bara två karaktärer på scenen som är mänskliga, och de är de två magikerna. Resten spelar objekt, eller personer som är halvt mänskliga och halvt djur – så som dragqueenfåglarna.

Anledningen bakom detta berättar Johanna Dahlbäck är att man vill ge objektet en röst på scenen.

Föreställningen ackompanjeras av livemusik, 80-talsinspirerad synt som framförs av två gräshoppor.

Johanna Dahlbäck berättar att alla som vill är välkomna att kolla, men att man framförallt önskar att personer som identifierar sig som queer kommer.

– Vi vill göra en föreställning som queera kan identifiera sig med, men som inte bara handlar om att komma ut.

Föreställningen har premiär på Kulturhuset Cyklopen den 31 januari klockan 19, och spelas sedan ytterligare två gånger under helgen – lördagen den 1 februari klockan 19, och söndagen den 2 februari klockan 15.