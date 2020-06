Brott

Kopparstölder vid Roslagsbanan tre dagar i sträck

Rulle med kopparkabel.

Publicerad

Flera gånger under helgen stals kopparkabel vid spårarbetena på Roslagsbanan.

Tjuvarna är ännu på fri fot.

ANNONS

ANNONS

Mellan Frösunda och Ekskogen installeras just nu nya kontaktledningar över spåren. När sådana arbeten görs brukar väktare sättas in för att patrullera, men tjuvarna lyckades hinna före under midsommarhelgen.

Natten till midsommarafton upptäckte en väktare att kabeln klippts ner och hann se fyra personer fly över banvallen och lämna efter sig rullar med kopparledning. Vid 23 midsommarafton upptäcks två personer, som flyr därifrån och lämnar efter sig ett antal rullar och en stege. Även mellan lördag och söndag ska stölder ha skett. Stölderna ska ha skett i höjd med Bröte.

Spår saknas

Aleksander Krajinski på SL:s presstjänst tror inte att stölderna kommer att påverka tidsplanen för ombyggnationen.

– Men det är ändå ekonomiska värden som försvinner. Man brukar ta höjd i planeringen i den typen av stora projekt.

Polisen saknar än så länge spår efter tjuvarna. Hur mycket koppar som försvann vill SL inte uttala sig om.