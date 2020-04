Kraftig ökning av bostadsannonser efter coronautbrottet

Bostadsannonserna ökade med 28 procent i Enskede-Årsta-Vantör i mars, jämfört med samma period förra året.

Publicerad

Sedan coronavirusets utbrott har antalet bostadsannonser på Hemnet ökat. I Enskede-Årsta-Vantör ökade annonserna med 28 procent under mars, jämfört med samma period förra året.

– Många har nog mindre is i magen, säger Staffan Tell på Hemnet.

ANNONS

ANNONS

Bostadsrättsannonser på Hemnet har ökat markant i Stockholmsregionen de senaste veckorna. Hemnets kommunikatör Staffan Tell menar sig se en signal om att Stockholms innerstad väldigt tidigt anpassar sig till stora förändringar.

– Samma sak hände till exempel hösten 2017 med amorteringskravet, tidigt såg man förändringar i innerstaden. På vår köpbarometer kunde vi i mitten av mars se att det var betydligt fler som trodde att priserna skulle sjunka framöver, det är den högsta andelen sedan december 2017, säger han och fortsätter:

– Det är väl också en signal som tyder på att coronaoron påverkar bostadsmarknaden.

Så länge efterfrågan är hög är det inga problem

Så länge efterfrågan på bostadsrätter är hög så är den kraftiga ökningen på annonser inte ett problem. Även försäljningen har varit hög de senaste veckorna. Utbudet är inte på en onormal hög nivå utan marknaden är stabil så länge det finns en hög efterfrågan. Huruvida corona kommer att påverka efterfrågan är svårt att säga, enligt Staffan Tell.

– Det har funnits väldigt mycket köpare så man ser många avslut på affärer. Men ett kraftigt ökat utbud kan leda till prispress då det finns fler bostäder som konkurrerar om köparna. Men marknaden påverkas av många olika faktorer där sysselsättning och räntan är två av de viktigaste.

Han menar att det går att se en viss stress i marknaden då många tror att priserna kommer sjunka i högre utsträckning.

– Förändringen i prisförväntningen kan inte vara en slump. I början av mars trodde 16 procent på sjunkande priser, nu är det 45 procent. Från 16 till 45 på ett par veckor är en väldigt kraftig ökning. Corona kan absolut vara en bidragande faktor, säger han.

Allt fler lägger ut sina bostäder till försäljning och Staffan Tell tror att det handlar om att många vill få sin affär i hamn så snart som möjligt på grund av de rådande förutsättningarna i dag.

ANNONS

Utöver en ökning av annonser har man även noterat en kortare försäljningstid, det går lite fortare att sälja nu än förr. Samtidigt har även skillnaden mellan utgångspris och slutpris minskat.

– Det här är spekulativt, men med den här datan tror jag att folk är lite mer benägna att ta ett tidigare bud för att kunna stänga affären. Många har nog lite mindre is i magen än tidigare, säger han.

Hemnetannonser i Stockholms stadsdelar

Stadsdelar Antal annonser vecka 10-12 2019 Antal annonser vecka 10-12 2020 Förändring i procent Bandhagen-Årsta 72 92 28% Hässelby-Vällingby 58 65 12% Kista-Rinkeby 35 38 9% Kungsholmen 334 442 32% Liljeholmen-Älvsjö 185 208 12% Norrmalm 34 60 76% Skärholmen 23 31 35% Södermalm 188 273 45% Vasastan 195 240 23% Östermalm 164 212 29%

Så många bostadsannonser fanns veckorna 10-12 åren 2019 och 2020 samt den procentuella förändringen.

Källa: Hemnet