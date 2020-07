Coronapandemin

Krogen fick stänga efter trängsel – vill ha tydligare regler

Siamak Piran är en av delägarna till Pub Anchor. Krogen tvingades stänga i två dagar i våras – men har hållit öppet som vanligt sedan dess.

Trängsel i baren, för tätt mellan borden och dåligt avstånd i kön. Pub Anchor tvingande stänga i våras efter en kontroll.

Kort efter fick de öppna igen. Nu hoppas ägaren Siamak Piran att det blir mer klarspråk när Stockholms stad tagit över.

Pub Anchor på Sveavägen var en av flera krogar som tvingades stänga i våras. Inspektören ansåg att det inte var tillräckligt stort avstånd mellan vissa bord och att det tidvis var trångt i baren.

– Vi stängde av ett bord, men när de sedan kom tillbaka så var det inte rätt. Vi skulle ha tagit bort bordet. Det hade de kunnat säga direkt, säger en av delägarna Siamak Piran.

Öppnade efter två dagar

Han tycker inte att inspektören talade klarspråk kring vad som exakt behövde ändras. Krogen fick även anmärkning på att det inte var nog tydligt skyltat och att det var trängsel på trottoaren utanför.

– Vi rättade till anmärkningarna och satte bland annat upp plexiglas mellan borden. Efter två dagar kunde vi öppna igen, säger han.

Pub Anchor som vanligen tar in 420 personer tar i dag in mellan 130-150 personer – sedan är det en in en ut som gäller. Hittills har det fungerat rätt bra inne på stället, även när gästerna druckit några glas.

– Det stora problemet är utomhus, det är värre. Vi kan inte har ordningsvakter längs hela Sveavägen som kontrollerar att folk håller avstånd och inte står nära varandra, säger Siamak Piran.

Hoppas på mer tydlighet

Krogen har försöka lösa problemet genom att sätta upp små bås utanför stället på kvällarna som gästerna får stå i när de köar.

– Jag hoppas det blir tydligare framöver vad som gäller utomhus, säger Siamak Piran.

Från den 1 juli tog Stockholms stad över ansvaret för att kontrollera att krogar och restauranger följer restriktionerna under pandemin. Sedan staden tog över har ingen krog behövt stänga, rapporterar P4 Stockholm.

Oklar tid för krogarna

Pub Anchor har haft flera kontroller i år – men inte sedan staden tog över. Däremot har de fått ett mejl med viktig information.

– Det står bland annat att det ska vara en meter mellan borden. Så det är mycket tydligare nu och enklare att följa riktlinjerna, säger Siamak Piran.

Han känner sig även trygg inför kommande kontroller – att de har läget under kontroll.

– Vi kommer rätta oss och försöka lösa problemet om vi får en anmärkning, man vill ju att de ska bli nöjda och att vi tillsammans kan samarbeta för att minska smittspridningen, säger Siamak Piran.

Flera krogar i Stockholm fick stänga när Smittskydd Stockholm ansvarade för inspektionerna. Det är oklart hur länge krogarna ska kontrolleras.