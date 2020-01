Kungsholmsbon Leva Akins film nominerad till sju guldbaggar

I början av Levan Akins karriär var han bland annat assistent på flera SVT-produktioner.

Kungsholmsbon Levan Akins film "And then we danced" är nominerad i sju kategorier inför årets Guldbaggegala.

Filmen kan bland annat få en bagge för bästa film, bästa regi och bästa manliga huvudroll.

Regissören och författaren Levan Akin har fått stor uppmärksamhet sedan hans film ”And the we danced” blev färdig. Filmen som hade svensk premiär den 13 september, utsågs förra året till Sveriges Oscarsbidrag, men filmen tog sig inte hela vägen till prisgalan.

Film om manlig kärlek i Georgien

Nu är filmen nominerad till bästa film, bästa regi, bästa manliga huvudroll och bästa manliga biroll inför årets Guldbaggegala. Filmen handlar om kärleken mellan två unga män i georgisk dansmiljö. Leva Akin har själv rötter i Georgien men föddes i Sverige 1979. I dag bor han på Kungsholmen.

Gjort flera produktioner

I början av sin karriär var han bland annat assistent på flera SVT-produktioner. Långfilmsdebuten kom med ”Katinkas kalas” som visades under Stockholms filmfestival 2011. Han har också regisserat och skrivit manus till filmatiseringen av boken ”Cirkeln”.

Guldbaggegalan sänds i SVT 1 på måndag den 20 januari.