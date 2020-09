Brandbergen

Kvinna död efter att ha fått i sig amfetaminbas på fest

En kvinna har dött efter att ha fått i sig amfetaminbas, ett förstadium till färdigt amfetamin, på en fest i Brandbergen.

Publicerad

Kvinnan som i helgen fick i sig amfetaminbas på en fest i Brandbergen har dött.

På måndagskvällen avslutades den livsuppehållande behandlingen.

ANNONS

ANNONS

Efter att ha kommit in akut till sjukhuset under lördagsnatten och direkt blivit lagd i respirator avslutades den livsuppehållande behandlingen under måndagskvällen. Kvinnan som på lördagsnatten fick i sig amfetaminbas, ett förstadium till färdigt amfetamin, på en fest i Brandbergen har dött, skriver Expressen.

Flaskan kom från polisen

Kvinnan var på en fest under natten mellan fredag och lördag och blev bjuden på öl. Hon öppnade, drack en klunk och spottade direkt ut det hon fått i munnen. Hon förlorade medvetandet och fördes akut till Södersjukhuset.

Senare visade det sig att den oöppnade ölen kom från polisen i Haninge. En civilanställd på polisstationen misstänks ha stulit de från beslaget.

– Det finns uppgifter om att ölen via polisens försorg tagit märkliga vägar till festen. En anmälan har gjorts till avdelningen för särskilda utredningar, säger Lars-Göran Rehn, operativ koordinator på Haningepolisen.

Mamma till två döttrar

Kvinnan är mellan 30 och 35 år och hade precis börjat sista året på sjuksköterskeprogrammet. Hon var mamma till två döttrar, skriver Expressen.

Polisen rubricerade händelsen först som mordförsök. Nu kan rubriceringen komma att ändras. Enligt Mitt i:s uppgifter har ingen person delgivits misstanke brott.