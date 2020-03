Kvinna sköts under inspelning av musikvideo – möts i rätten

Polisen gick ut med bilder från musikvideon för att få hjälp att hitta en av de två åtalade männen.

Den 18-åriga kvinnan sköts vid en musikvideoinspelning i en villa på Ingarö i december. I dag börjar rättegången i Södertörns tingsrätt mot två 18-åriga män.

En rapartist spelade in en musikvideon i en villa på Ingarö natten mellan den 7 och 8 december. Artistens skivbolag hade hyrt huset via Airbnb för drygt 11 600 kronor per natt.

I videon syns unga män sitta i en soffa i lyxvillan och gestikulera med pistoler och slänga pengar omkring sig, uppger DN.

Plötsligt brann ett skott av och träffade den 18-åriga kamerakvinnan i armen. Vid 01.30-tiden den 8 december hittades hon av en slump av ambulanspersonal.

Kördes i väg i bil

Kvinnan har berättat i förhör att hon ville att männen skulle ringa 112 men att de i stället körde iväg henne. Bilfärden varade 15-20 minuter, enligt kvinnan. När männen såg ambulansen lämnade de henne.

– Min arm hängde bara och jag såg inte riktigt vart jag blödde ifrån då jag hade sår både på min högra hand och arm, säger kvinnan i förhör, enligt DN.

Rättegången fortsätter i nästa vecka

Rättegången inleds i Södertörns tingsrätt i dag och avslutas på måndag.