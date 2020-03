18-årig kvinna sköts under musikvideoinspelning – två åtalas

Rättegången kommer att hållas under två dagar i nästa vecka i Södertörns tingsrätt.

En 18-årig kvinna sköts i armen vid en musikvideoinspelning i en lyxvilla på Ingarö i december. Nu åtalas två 18-åriga män för grovt vapenbrott och vållande till kroppsskada, uppger DN.

Natten mellan den 7 och 8 december spelades musikvideon in i villan på Ingarö. Rapartistens skivbolag hade hyrt huset via Airbnb för drygt 11 600 kronor per natt. I videon syns unga män sitta i en soffa i lyxvillan och gestikulera med pistoler och slänga pengar omkring sig, uppger DN.

”Hanterar vapen i filmsekvenserna”

Plötsligt brann ett skott av. Den 18-åriga kvinnan bakom kameran träffades i armen.

– Nu har jag åtalat de två personerna som hanterar vapen i filmsekvenserna för både grovt vapenbrott och vållande till kroppsskada, grovt brott, säger åklagare Lisa dos Santos till DN.

Ambulanspersonal hittade kvinnan av en slump

Vid 01.30-tiden den 8 december hittade ambulanspersonal av en slump av den skottaskadade kvinnan.

Hon berättar i förhör att hon ville att männen skulle ringa 112 men att de i stället körde iväg henne. Bilfärden varade 15-20 minuter, enligt kvinnan. När männen såg ambulansen lämnade de henne.

– Min arm hängde bara och jag såg inte riktigt vart jag blödde ifrån då jag hade sår både på min högra hand och arm, säger kvinnan i förhör, enligt DN.

Blev rädd och sprang därifrån

En av männen greps kort efteråt. Han medger att han rökte cannabis och tog andra droger men nekar till brotten han har åtalats för. Han säger att han ”blev så rädd att han sprang därifrån och tog en taxi till Gullmarsplan”.

Den andre 18-åringen greps först den 5 februari efter att polisen efterlyst honom i media. Han nekar till brott och hävdar att han inte förstod att det var ett riktigt vapen han höll i.

– Annars jag hade inte hållit i vapnet, säger han, enligt DN.

Rättegången planerad att hållas i Södertörns tingsrätt i nästa vecka, uppger NVP.