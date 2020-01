De lånade ut sitt hem till ”Bonusfamiljen”

Daniel Goldberg, sonen Rufus och frun Deniz Kaya.

Publicerad

Succéserien Bonusfamiljen, som spelas in i Sundbyberg, har fångat svenska folkets hjärtan. Några som lånat ut sin lägenhet till produktionen är Daniel Goldberg och Deniz Kaya som bor i Signalfabriken i centrala Sundbyberg. Det är här som Petra Medes karaktär Katja bor.

ANNONS

ANNONS

Det hela började för fyra år sedan när en lapp damp ner i brevlådan.

– Ett produktionsbolag sökte en inspelningsplats för en tv-serie och vi tyckte det lät kul, så vi hörde av oss, säger Daniel Goldberg.

Produktionsbolaget blev intresserade och kollade på lägenheten: en nyproduktion med högt i tak, stora fönster och öppna ytor. Det passade utmärkt. Under de senaste åren har familjen periodvis hyrt ut lägenheten för att teamet ska spela in Katjas scener. Under tiden har de själva bott på hotellet bredvid.

Så, hur är det att hyra ut en lägenhet till en produktion egentligen? Enligt Daniel är det inte särskilt komplicerat och villkoren är få. Avtalen skrivs per säsong och det finns därför inga krav om att fortsätta hyra ut lägenheten.

Får man fråga vad ni fick för ekonomisk ersättning?

– Tillräckligt för att det ska kännas som en kul grej. Jag tror säkert att man kan förhandla rätt mycket, men vi var alldeles för nybörjare för det.

ANNONS

Katjas lägenhet kännetecknar till stor del hennes karaktär – det är en ren, kontrollerad miljö med raka linjer och hårda kanter, luftigt utan krimskrams och få personliga inslag. I verkligheten ser det helt annorlunda ut, skandinavisk design med mycket växter och varma, färggranna dekorationer på väggarna. Inför varje inspelningsperiod tog produktionen bort en del inredningsdetaljer men behållit familjens möbler. När de flyttar in igen, står allt som vanligt.

– Någon gång hade jag glömt mina nycklar och gick upp för att hämta dem, när de spelade in. Det var väldigt märkligt för man gick in i sin egen lägenhet, men det såg ut som det var någon annans och det var andra grejer där. Det var en märklig upplevelse.

Hur har det varit att se ”Katjas hem” på tv?

– Det var väldigt kul, och samtidigt en konstig känsla att se skådespelare i sitt eget hem. Särskilt i någon scen som utspelar sig på kvällen i vårt sovrum. Att Petra Mede plötsligt står i ens sovrum, det var man väldigt oförberedd på.

Vill flytta till hus

I lägenheten bor Daniel och Deniz med barnen Rufus, 6, och två månader gamla Louva. Den ligger nu ute till försäljning. Det börjar bli trångt att bo i en trerummare, förklarar Daniel.

– Vi bor gärna kvar i Sundbyberg men det är svårt att hitta hus här. Vi la ut lägenheten till försäljning för några år sedan, men då hittade vi inget som lockade. Nu är vi säkrare på att vi har hittat rätt, fortsätter Daniel.

Att lägenheten har varit en inspelningsplats och därför skulle påverka priset går bara att spekulera kring.

– Det är väldigt fint, ett kap för den som är intresserad. Det är väldigt roligt att bo någonstans där det finns en del anekdoter. Det är kanske inte historia, men en samtida anekdot, säger Daniel Goldberg till Mitt i.

Huruvida kommande ägare kommer se sitt nya hem på tv är osäkert – rykten säger att Katja kan ha flyttat ut…