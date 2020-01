”Vi lever, äter och sover musikal”

Laura Smirnova Lindblom från Bällsta och My Sundén från Ormsta är båda 18 år och går på Viktor Rydbergs Gymnasium vid Jarlaplan.

Det har inte blivit mycket jullov för Vallentunatjejerna Laura Smirnova Lindblom och My Sundén. In i det sista finslipar de sina 80-talsmoves i musikalen Rock of Ages. I morgon är det premiär.

– Jätteroligt och lite nervöst, säger My Sundén.

Just nu är det intensiva dagar för Laura Smirnova Lindblom från Bällsta och My Sundén från Ormsta. De går tredje året på Viktor Rydbergs gymnasiums estet- och dansprogram och sedan i höstas har de repeterat musikalen Rock of Ages på Maxim vid Karlaplan. De senaste veckorna har de varit på teatern mellan nio på morgonen och nio på kvällen. I morgon är det premiär och sedan spelar de sex föreställningar denna helg och nästa.

– Vi kör typ dygnet runt. Man lever, äter och sover musikal. Och det är jätteroligt, säger My Sundén.

Skolad på Flex

Hon siktar på att ägna sig åt dansen på heltid och ska söka vidare till Balettakademien efter gymnasiet.

Dansintresset väcktes redan när hon var liten och såg sin storasyster dansa. Hon var bara fyra år när hon började på showdansskolan Flex i Vallentuna.

– De har betytt jättemycket för mig. Framför allt är det Maria von Hertzen som lärt upp mig och jag har fått en otroligt bra teknisk grund.

Nu undervisar hon själv där men drömmer om att i framtiden också kunna vara med i uppsättningar och jobba professionellt som dansare.

Laura Smirnova Lindblom lärde sig dansa på Sway i Täby. Där har hon mest ägnat sig åt modern dans och street.

– Här handlar det mer om att jobba med uttrycket, att vara lite tuffare och råare. Det ska inte vara så perfekt. Jag är van vid att sträva mot perfekta och precisa rörelser, säger hon.

Broadway

När hon går ut gymnasiet vill hon bli proffsdansare.

– Det här är en supermöjlighet att få ta ett steg framåt i dansvärlden. Jag tycker det är superkul att dansa och vill fortsätta med det. Mitt mål är att åka till New York och gå på Broadway Dance Centre.

80-talsmusiken i Rock of Ages var ny för dem båda.

– Jag har inte lyssnat så mycket på den innan. Men den är kraftfull och man får en bra känsla, säger Laura Smirnova Lindblom.

Fakta Rock of Ages Musikal av Chris D’Arienzo som spelades första gången i Los Angeles 2005. Den utspelar sig på 80-talet och är späckad med gamla rockhits av band som Bon Jovi, Twisted Sister och Europe. Handlingen kretsar kring den unga Sherry som kommer till LA för att söka lyckan som sångerska. Alla på scen är elever på Viktor Rydbergs gymnasier. Dessutom jobbar de med smink, kostym, regi och pr. I år är det 25-årsjubileum för skolans musikaler. Spelas fredag, lördag och söndag den 10–12 januari samt fredag, lördag och söndag den 17–19 januari. Visa Dölj