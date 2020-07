Nu får Lidingötjejen Klara vara stjärna på slottet

Publicerad

Klara Stjärna gör skäl för sitt namn i musikvideon till låten Princess of another age, inspelad på hemmaplan på Storholmens slott.

– Jag vill bli en idol, berättar 17-åringen.

Klara Stjärna är 17 år och uppvuxen på Storholmen. Idag bor hon med sin mamma i Lidingö centrum.

Klara har Downs syndrom. Den stora passionen är musik – så när hon fick chansen att spela huvudrollen i musikvideon från slottet på Storholmen fanns ingen tvekan.

Vill bli en idol

I pärlor och klänning strålar nu Klara Stjärne i videon till låten Princess of another age som just släppts på Youtube.

En fantastisk upplevelse, tycker Klara.

– Jag vill bli en idol! Jag vill dansa och sjunga och ha fans och publik, berättar hon.

Handlar om kraven på sig själv

Artisten Maja Granberg ligger bakom låten, som handlar om psykisk ohälsa.

Maja och Klaras vägar korsades genom en gemensam bekant. Och sedan videons tillkomst har låten fått fler perspektiv, berättar Maja.

– När jag skrev låten för fem år sedan handlade mer om kraven och pressen man har på sig själv. Perspektivet med förutfattade meningar om personer med funktionshinder har kommit med videon. Det är roligt att låten kan användas på flera olika sätt, säger Maja.

”Sprudlande personlighet”

Tjejerna klickade direkt.

– Men har man träffat Klara så är inte Downs syndrom det första man tänker på, snarare hennes sprudlande personlighet och glädje för livet. En glädje som jag själv önskar att jag kunde haft kvar, säger Maja Granberg.

Klara redo för fans

Att inte låta sig begränsas har varit en nyckel, menar Klaras pappa Leif R Carlsson.

– Klara kan inte läsa och har svårt att skriva. Men hon har förmågan att ta regi och göra något sådant här, det gör mig jätteimponerad. Om man tycker att man duger själv så kan man göra mycket, säger Leif.

För Klara Stjärna blev musikvideon en sporre, hon vill fortsätta med artisteriet och är redo för fans.

Annat perspektiv

Pappa Leif menar att videon samtidigt kan bredda synen på personer med olika diagnoser.

– Många med tillexempel Downs syndrom visas ofta ut ett ”roligt” perspektiv, de säger roliga saker. Inget fel med det, men här försöker man visa upp andra sidor och mig veterligen är det första gången.