Livstidsdömd för dubbelmordet i Sätra överklagar domen

Här fångas de tre misstänkta på film innan dubbelmordet. En av dem har därefter dömts till livstids fängelse, en har friats och en mördats.

Den 28-åriga man som dömdes till livstids fängelse för dubbelmordet i Sätra förra våren har överklagat domen.

Även åklagaren har överklagat domen mot den andra misstänkta mannen som friades helt.

Det var den 11 april förra året som två unga män – 18 och 20 år gamla – hittades döda i ett källarutrymme under ett lägenhetshus. Mordet skedde under tortyrartade former och offren tvingades bland annat att ta av sig kläderna.

I juni häktades två 28-åriga män misstänkta för mordet. En av dem – en man från Huddinge – dömdes den 12 februari till livstids fängelse för morden.

Han har nu överklagat tingsrättens dom, och anser att han ska frikännas för mordet.

”Tingsrätten har gjort en felaktig bedömning. Mot X nekande kan inte åtalen anses styrkta”, skriver 28-åringens advokat Johan Rainer i överklagandet.

Åklagarna överklagar frikänds dom

När rättegången avslutades den 29 januari i år i Södertörns tingsrätt släpptes den andre misstänkte mannen på fri fot. Mannen friades helt från morden.

– Att rätten fäller en av de tilltalade beror på hans agerande innan gärningarna, att hans dna har påträffats på patronhylsor på brottsplatsen och att han har hanterat offrens mobiltelefoner efter gärningarna. Den andre tilltalade har däremot inte kunnat knytas till brottsplatsen, sa Eva-Lena Norgren, rättens ordförande, då i ett pressmeddelande.

Men åklagarna har nu överklagat den friande domen till hovrätten. De vill att den frikända mannen ska dömas till 18 års alternativt livstids fängelse.

De anser att de minimikrav vid indiciebevisning som anges i domen är tillräckliga för om inte mord så i varje fall medhjälp till mord.

”X har befunnit sig nära brottsplatsen både före, under och efter gärningen tillsammans med gärningsmännen. Sammanfattningsvis är den bevisning som presenterats mot X tillräckligt stark för att döma honom för i vart fall medhjälp till mord”, skriver Daniel Insulander och Philip Gunnarsson, kammaråklagare vid Söderorts åklagarkammare.

En tredje man, som tre dagar efter dubbelmordet sköts ihjäl, ska också ha varit inblandad i morden, enligt polisen. Mordet på honom är fortfarande ouppklarat.