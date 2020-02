Två lokala restauranger nominerade i Not So White Guide

En av rätterna som serveras på Arya restaurang i Vårberg.

I den nya restaurangguiden Not So White Guide, som hyllar matställen som kanske inte kommer med i andra guider men som samtidigt väldigt lagar god mat, är två i Skärholmen nominerade.

Restaurangguiden Not So White Guide är lanserad av Halebop och fokuserar på matkulturer från hela världen. Två av de 18 restauranger som är nominerade är Bredängs grill och Arya restaurang.

– Hur många stjärnor kan ett kebabställe få? Kanske ingen, men nu har några av dem i alla fall fått ta plats i en restaurangguide. Med Not So White Guide ger vi Sveriges dolda restaurangpärlor den uppmärksamhet de förtjänar samtidigt som vi visar en annan del av den matskatt som finns i Sverige, säger Johanna Sahlman, Head of Halebop, i ett pressmeddelande.

Den afghanska restaurangen Arya restaurang drivs av Robina Bayat sedan 2011 och har som mest 200 matgäster om dagen.

– Det känns väldigt bra. Vi hade många kunder innan, men häromdagen var vi med på TV4 Nyheterna och nu har flera familjer kommit och sagt att de sett oss på tv, säger hon.

Andra nominerade restauranger i Stockholm är Ethiostar, Jebena, Restaurang Kolbeh och Punjabi Masala.

Här kan du läsa årets upplaga av Not So White Guide.