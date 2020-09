2020 fick en rivstart med en prisstegring på bostadsrätter innanför tullarna. Coronaviruset gjorde sedan att priserna störtdök under våren.

Men för tredje månaden i rad har det blivit dyrare att köpa lägenhet i innerstan igen.

– Prisökningarna i innerstäderna var plus en procent i Stockholm, plus två i Göteborg och plus tre i centrala Malmö, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik i ett pressmeddelande.