Coronakrisen

Här fixar Malmgårdens kvinnor egna träffar med kort och fika

Då Malmgården är stängd sedan länge tog de här kvinnorna saken i egna händer och ordnade sina egna träffar utomhus på Vänortsstråket.

Publicerad

Sollentunas mötesplatser för seniorer har varit stängda i snart ett halvår på grund av covid-19.

Kommunen borde ha satsat på seniorträffar utomhus tycker flera kvinnor som saknar Malmgården i Tureberg.

Själva ordnar de sina egna träffar och ses varje dag och fikar och spelar rummy i flera timmar.

– Vi träffas här sju dagar i veckan sedan midsommar. Men många andra äldre är helt ensamma och far illa psykiskt nu när Malmgården är stängd, säger Kerstin Liljekvist.

Klockan närmar sig 12 och det börjar bli dags för dagens första omgång rummy på den lilla gården utanför Vänortsstråket 5.

Spelar i timmar

Kerstin Liljekvist, Solveig Skanne, Lilianne Blomqvist och Kerstin Almblad väntar spänt medan Karin Kimby delar ut korten.

– Vi kan sitta här och spela i sex sju timmar, säger Karin Kimby.

– Ja, roligt är det. och bråkar gör vi. Fast på skoj, säger Lilianne Blomqvist.

”Har inte gjort ett dugg”

Det är ännu en stekande solig dag, men de fem korthajarna har bra skydd under parasollet. Och om en stund är det fikadags. Sämre kan man ju ha det, men alla fem runt bordet är ändå besvikna på Sollentuna kommun.

Att Malmgården och kommunens övriga seniorträffar stängdes den 12 mars ifrågasätter ingen, men att kommunen inte har ersatt de mötesplatserna med något slags träffar utomhus är dåligt tycker de.

– Kommunen har inte gjort ett dugg, vi har inte hört av dem sedan Malmgården stängde, säger Lilianne Blomqvist.

Andra kommuner har träffar

– Andra kommuner i norrort har ju börjat med träffar utomhus sedan länge, men här går det visst inte, säger Kerstin Liljekvist.

Och det stämmer. Exempelvis har Järfälla haft uteaktiviteter som boule, kubb, tipspromenader, cirkelträning och pilkastning ända sedan mitten av maj och i Vallentuna har kommunen ordnat bland annat allsång, frågesport, sittgympa och bingo.

– Det hade nog varit bättre om kommunen haft hand om seniorträffarna. Nu är det Solom som är ett vinstdrivande företag, och det går ju inte att få någon vinst på oss, säger Kerstin Liljekvist.

”Säkerheten främst”

Men att det skulle handla om ekonomi förnekar Eva Berggren, affärsområdeschef för äldreomsorg inom Solom.

– Vi sätter säkerheten främst, att undvika smittspridning, säger hon.

Andra kommuner har haft seniorträffar utomhus – har de gjort en felbedömning menar ni?

– Det är ett beslut från vård- och omsorgsnämnden. Om det kommer ett politiskt beslut att vi ska anordna fysiska träffar så ordnar vi naturligtvis det.

”Kan inte ge något datum”

I stället för fysiska träffar utomhus har Solom fokuserat på digitala mötesplatser via Skype, så kallade fikaringar via telefon och ”seniorlinjen” där äldre kan ringa in och prata en stund med personalen, förklarar Eva Berggren.

Det är emellertid inte samma sak menar de fem pensionärerna som Lokaltidningen Mitt i träffar på Vänortsstråket.

– Nej, och jag förstår att de saknar den här fina verksamheten så jag hoppas att den kan komma igång igen snart, men jag kan inte ge något datum, säger Eva Berggren.

Saknar sitt hantverk

Så länge fortsätter Karin, Kerstin, Kerstin, Solveig och Lilianne att lira kort och fika på egen hand i Tureberg. Det går ingen nöd på dem, även om de saknar möjligheten till hantverksarbete som finns på Malmgården.

– Och vi kan ju inte sitta här när det blir kallt. Det har regnat någon enstaka dag och då satt vi under taket till porten, säger Lilianne Blomqvist. Men det går ju inte när det blir vinter, konstaterar hon.