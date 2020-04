CORONAEPIDEMIN

Så många bekräftade fall av covid-19 finns i västerort

151 fall av corona har bekräftats i Hässelby-Vällingby.

Publicerad

Smittspridningen av coronaviruset sker nu i hela Stockholmsregionen, konstaterar Smittskydd Stockholm. I Hässelby-Vällingby är antalet bekräftat smittade nu uppe i 151 fall.

ANNONS

ANNONS

Antalet nya bekräftade fall av coronaviruset minskar i Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Sundbyberg, men ökar i södra delarna av länet, främst i Södertälje och Skärholmen jämfört med förra veckan.

Det visar den nya rapporten över antalet bekräftade coronafall från Smittskydd Stockholm.

– Anledningen till förändringen är för tidigt att uttala sig om och det är viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen i alla områden, säger smittskyddsläkare Per Follin i ett pressmeddelande.

Ökning med 32 fall

För Hässelby-Vällingbys del har det fram till och med den 13 april inrapporterats 151 fall av coronasmitta. Det motsvarar 20 fall per 10 000 invånare och motsvarar ungefär genomsnittet i både staden och länet.

För en vecka sedan var antalet fall i stadsdelen 119. Det innebär en ökning med 32 fall.

Fram till och med den 14 april har över 15 500 personer provtagits i Stockholms län och 4 806 personer har bekräftats bära på viruset.

– Men det är bara toppen på ett isberg. Vi har säkert en väldigt stor andel som i samhället som har lindriga symptom och inte söker vård och därför inte har testats, säger smittskyddsläkare Per Follin, chef för Smittskydd Stockholm.

Siffrorna speglar inte verkligheten

Sedan 12 mars testas i princip bara personer som behöver vård i Region Stockholm. Siffrorna rör alltså antalet bekräftade fall och speglar inte det faktiska antalet smittade, som sannolikt är mycket högre, men de visar på ett faktiskt sjukdomsläge i länet, menar Per Follin.

– Vi kan nu se att smittspridning sker i hela Region Stockholm, säger han.

ANNONS

Hur många är egentligen smittade i länet?

– Svårt att säga. Och ännu svårare är det att säga hur många som har haft det och nu är immuna. Det pågår ett arbete med att ta fram tester som kan visa om man har immunitet mot viruset, men vi vet inte exakt när det är är klart.

Det vore mycket värdefullt menar han.

– Vårdpersonal som är immun skulle kunna jobba på och inte ens behöva skyddsutrustning, säger han.

Mer information i Järva

Sedan den 18 mars har Region Stockholm förstärkt informationsinsatserna i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista. Utöver svenskt informationsmaterial har man dessutom spridit information på 26 olika språk i allt från köpcenter till medborgarkontor. Flerspråkiga informatörer har dessutom befunnit sig i området för att prata med folk.

– Jag vill att så många som möjligt uppmärksammar Folkhälsomyndighetens rekommendationer att hålla avstånd, ha noggrann handhygien och att avstå från att samlas för olika typer av fester och firanden vid de kommande högtiderna. Det gäller oavsett hur smittspridningen ser ut där man bor, säger Per Follin.

Så många har bekräftats sjuka i covid-19

I listan redovisas det totala antalet bekräftade covid-19-fall samt bekräftade fall per 10 000 invånare. För de kommuner eller stadsdelar som har under 10 smittade personer per 10 000 invånare redovisas dessa samlat.