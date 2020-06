Film

Michael spelar mot Will Ferrell i ny schlagerkomedi

Michael Hillberg från Östermalm spelar I Will Ferrells nya komedi där bland andra Demi Lovato och Pierce Brosnan också medverkar.

Östermalmsbon Michael Hillberg är med i nya Hollywoodfilmen om Eurovision song contest där han spelar mot Will Ferrell.

– Han är en härlig person som bjuder mycket på sig själv, säger Michael.

Det är faktiskt sant – Hollywoodstjärnan Will Ferrell spelar tillsammans med Rachel McAdams en duo som ställer upp som Islands bidrag i Eurovison song contest.

En roll i filmen ”Eurovision Song Contest: The story of fire saga” spelas av Östermalmsbon Michael Hillberg.

Michael satt på flyget som skulle från London till Stockholm när han kollade mejlen en sista gång.

– Min agent hade skrivit att jag var inbjuden till en casting med Londons största castare Nina Gold. Det första jag gjorde var att kolla jag om man kunde komma av planet, men det gick inte.

Gift med svenska

Så Michael landade på Arlanda, åkte hem, bokade ett flyg tillbaka till England morgonen efter och gick på castingen.

Han fick sedan rollen som Godfry Heirdaul – en kulturreporter från Svenska Dagbladet som intervjuar duon i filmen.

Will Ferrell har skrivit manus till filmen och ett skäl till val av den något udda handlingen bör vara att Ferrell är gift med svenskan Viveca Paulin sedan 20 år.

– Will Ferrell pratar ju lite svenska så när vi skulle göra första tagningen och man var lite nervös kom han fram och sa ”Michael från Svenska Dagbladet?”. Det var en ice breaker och efter det kände jag mig trygg. Han är en härlig person som bjuder mycket på sig själv, säger Michael.

Började mot Gustafsson

Första skådisrollen för Michael kom som 15-åring mot en Sveriges största humorstjärnor Robert Gustafsson i en film om dansbandet Rolandz. Han gick sedan estetiska linjen på Viktor Rydbergs gymnasium vid Jarlaplan.

Michael studerade därefter vid London Academy of Music & Dramatic Art och har bland annat gjort roller i Finaste familjen och Welcome to Sweden på Tv4, och i BBC:s Somewhere in London.

I dag tillbringar han hälften av tiden i hemmet i Canary Wharf i London och hälften i bostaden på Karlavägen.

– Jag har mest på g internationellt. Och planen är främst att flytta till i USA för att skådespela, säger Michael.

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga har premiär på Netflix 26 juni.