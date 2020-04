CORONAVIRUSET

Inget midsommarfirande i Rönninge By – festen ställs in

Midsommarfirandet i Rönninge By ställs in.

Publicerad

Under årtionden har människor från hela länet samlats i Rönninge By för att fira midsommar. Men i år ställs festligheterna in till följd av covid-19.

– Det är ett tråkigt beslut att behöva ta, säger Täby kommuns kulturchef Lina Browall.

Längs med grusvägen upp till Rönninge By rullar traktorerna med sina släp. De fraktar alla gästerna från parkeringen till byn.

Spelmansgillet bjuder upp till dans, barn förtjusas över ulliga får och ystra höns och på varje millimeter av gräsytorna ligger picknickfiltar utspridda.

Beskrivningarna av det traditionsenliga midsommarfirandet i Täby är många, precis som minnena.

Viktig tradition

Varje år flockas inte bara täbybor, utan folk från hela länet, ja hela Sverige och flera Europeiska länder i den lilla byn vid sjön.

– De senaste åren har det varit nästan 10 000 besökare. Det är en oerhört viktig tradition för många, berättar kulturchef Lina Browall.

Beslutet att ställa in årets firande var inte lätt. Men nödvändigt.

– Även om vi inte skulle få alla hitresta gäster skulle det ju definitivt bli mer än 50 besökare, så det går ju inte, säger hon.

Andra lösningar

I det närmaste all kultur har ställts in, eller fått byta form, under våren. Lina Browall säger att man i så stor utsträckning som möjligt försöker hitta ersättningar för evenemangen. Kanske livesända, flytta fram eller på annat sätt få till en lösning.

– Den inställda Runrikets dag planerar vi till exempel att ha den 12-13 september istället. Men ingen vet ju hur läget är då heller, säger Lina Browall.

Midsommarfirandet får dock inte någon alternativ lösning som det ser ut nu.

– Visst skulle man kanske kunna livesända musiken, men många i spelmansgillet är ju i riskgrupp och träffas inte för att spela nu, säger Lina Browall.