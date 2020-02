Ny el för miljarder: Då grävs halva Bromma upp

Jenny Nilander leder projektet som är ett av Ellevios största. När allt är klart kommer ledningarna att ingå i det svenska stamnätet.

Vill du fortsätta använda hårtorken hemma? Då får du köpa tre års byggstrul. Nu inleds miljardprojektet som ska försörja Stockholm med el. Innan allt är klart kommer halva Bromma ha grävts upp.

– Klart det kommer att påverka, säger Jenny Nilander, projektledare.

Det bubblar i det spegelblanka vattnet vid pråmen som ligger förtöjd utanför Drottningholms slott. Här har dykare varit under ytan konstant sedan september.

– Det är ett riktigt precisionsarbete för dem att lägga rören rätt utan att det förstör något annat. Vi får inte heller grumla vattnet eller störa fiskarnas reproduktion, säger Jenny Nilander.

Hon leder Ellevios miljardprojekt som ska ge ett växande Stockholm mer el till tunnelbana, köksspisar och hemelektronik. Elnätsföretaget ska bygga om den befintliga kraftledningen mellan Beckomberga och Bredäng, en sträcka på cirka 12 kilometer.

När luftburna ledningar ersätts med stora kablar kommer stora delar av Bromma och Bredäng att grävas upp och enligt Ellevio får man räkna med att det blir stökigt. Framkomligheten på bland annat Bergslagsvägen påverkas när gång-och cykelbanan grävs upp i en och en halv kilometer.

– Det är klart att det kommer påverka, men man måste gräva för att komma åt och lägga ner kablarna, säger Jenny Nilander.

400-voltskablar läggs i vattnet

Drygt fem kilometer rör ska dras sjövägen från Drottningholm via Beckomberga till Bredäng. Resten, cirka sju kilometer 400-voltskabel, ska grävas ner under gång-och cykelbanor i Beckomberga via Bergslagsvägen.

– Vi börjar i mars och innan dess kommer Brommaborna och Bredängsborna att få informationslappar i sina brevlådor, säger Jenny Nilander.

Största projektet på flera år

Att samköra projektet med Stockholms stad, markägare och inte minst kungen har tagit tid och satt stor press på den befintliga infrastrukturen. Markrör får inte grävas ner för nära naturreservat, inte störa badare sommartid i Ängby och rör, som väger uppemot 40 kilo per meter, ska transporteras.

– De ska komma under broar och vägar ska klara trycket. Det är mycket att tänka på, säger Jenny Nilander.

När elen sätts i drift 2020 kommer det att vara en del av det svenska stamnätet.

Kassaskåp och båtvrak på botten

I jobbet med att lägga rören rätt vid Drottningholm, som projektet startade med, har Jenny Nilanders team hittat allt från kassaskåp och båtvrak till vespor på botten. För att genomföra projektet har flera tillstånd krävts

– Vi har haft möten med kungens beredskapsstyrkor och vi får hålla oss utanför deras bojar, säger Jenny Nilander.

Arbetet vid Drottningholm har lockat många besökare.

– Det har varit tittköer över bron. Folk kör sakta över och kollar nyfiket in vad vi gör. Sedan börjar de öka farten igen, säger Jenny Nilander.

Har kungen varit lika angelägen?

– Inte än, men han blir nog mer intresserad när vårt stora kabelfartyg lägger till här. Då kan han titta direkt från slottet, säger Jenny Nilander.