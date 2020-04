SALTSJÖ-BOO

Från modehus till Guds hus: Lagerfelds assistent ställer ut

Textilkonstnären och Duvnäsbon Anna Maria Eiderbrant ställer ut själv för första gången – i Boo kyrka. Utställningen invigs på söndag.

Publicerad

Gudstjänsterna är inställda på grund av corona.

Då blir Boo kyrka konsthall.

I fyra veckor framöver är väggarna täckta med bonader och vepor signerade Anna Maria Eiderbrant, som under en period var assistent åt modeskaparen Karl Lagerfeld.



Duvnäsbon Anna Maria Eiderbrant, 64, har hunnit med en del under sin yrkesbana. Efter en designutbildning i Rom fick hon in en fot på modehuset Fendi. Det ledde i sin tur till att hon, under en period, fick assistera självaste Karl Lagerfeld.

– Jag arbetade bokstavligen vid hans sida när han var på besök i Rom och följde även med på mässor och när han köpte tyger, berättar hon.

Hemma i Sverige igen arbetade hon i några år som modeansvarig inköpschef på NK.

Kris födde konst

Under en livskris växte hennes behov att skapa. Ett resultat av det hänger nu i Boo kyrka i form av väggbonader och vepor där färger och mönster på ett religiöst tema bildar en livsväv ”från födelsen till döden”.

Verken kom till under en period av drygt ett decennium. Det är första gången hon har en egen utställning.

– Jag växte upp i ett kristet hem och har mognat till en djup andlighet i mitt skapande så det känns naturligt för mig att ställa ut i en kyrka, säger hon.

Utställningen blev verklighet med hjälp av Cilla Jahn, konstregissör bosatt i Skuru, som såg en möjlighet att utnyttja kyrkorummet när gudstjänsterna är inställda på grund av corona.

– Konstnären ringde mig och frågade om jag kunde hjälpa henne att göra en utställning. Jag kände direkt att färgerna skulle passa i en kyrka, berättar hon.

Utställningen pågår i fyra veckor

Konstverken kommer att hänga i kyrkan åtminstone fram till femte maj.

– Men jag hoppas det blir ännu längre för det var ett helsicke att få upp dem, säger Cilla Jahn.