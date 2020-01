Ung man mördad i Rinkeby – sju män anhållna

Det var under natten till nyårsafton som mannen sköts till döds.

Natten till nyårsafton sköts en ung man till döds i Rinkeby.

Totalt är sju män anhållna för sin misstänkta inblandning i mordet.

Det var kring halv ett under natten till nyårsafton som en man i 20-årsåldern blev beskjuten när han satt i en bil i närheten av Rinkebyterassen på Hjulstavägen i Rinkeby.

Mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador men hans liv gick inte att rädda.

Redan under samma natt kunde polisen gripa fem män som nu misstänks för mord. Under nyårsdagen kunde polisen gripa ytterligare en man och under torsdagsmorgonen greps en sjunde person för sin misstänkta inblandning i mordet.

Totalt sju män anhållna

Polisen genomförde en teknisk undersökning av brottsplatsen, sökte vittnen och kontrollerade om det fanns kameror i området som kunde ha fångat något av intresse.

Under nyårsafton beslutade åklagaren att anhålla de fem männen som är mellan 20 och 30 år gamla och dagen efter anhölls den sjätte mannen. Den sjunde mannen kunde gripas och anhållas under torsdagsmorgonen.

”Stort antal förhör”

När Mitt i Stockholm når åklagaren Alexandra Bittner under torsdagen vill hon inte kommentera ärendet. Men i ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten säger hon att flera misstänkta och vittnen förhörs.

– Flera utredningsåtgärder pågår, med ett stort antal förhör med misstänkta och vittnen. Tekniska undersökningar genomförs också och filmmaterial gås igenom. Senast i morgon klockan 12 behöver jag ta ställning om fem av dem ska begäras häktade eller släppas på fri fot. För de övriga två går fristen ut i helgen, säger hon.