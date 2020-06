Morgonkonserter streamas live på Almas Park vid Humlan

Sara Kokk och Petra Stenvall-Thompson från medlemsklubben Alma som tagit över Park på Sturegatan. Nu sänder man gratis konserter på bion.

Publicerad

Bion vid Humlan sänder gratiskonsert från Malmö.

– Det är lite uppiggande med kultur på sommaren, säger Petra Stenvall-Thompson på Alma Park.

ANNONS

ANNONS

I fjol tog medlemsklubben för co-working, Alma, över anrika biograf Park på Sturegatan. Planen är att i framtiden renovera bion och skapa ett kulturcentrum.

Men visningarna har smygstartat och den 22-26 juni visas morgonkonserter som streamas live från Malmö Live Konserthus.

– Det är lite uppiggande med kultur på sommaren om man är på semester eller tar morgonkaffet på vägen till jobbet, säger Petra Stenvall-Thompson, marknads- och medlemschef på Alma.

Gratis inträde

Det kostar inget att gå in på konserterna, men på grund av corona släpps bara 48 besökare in på varje visning.

– Det är first come, first served. Och det finns 700 platser i salongen så ingen behöver trängas, säger Petra Stenvall-Thompson.

Varje morgon är det två visningar. En börjar 7.30 och den andra 8.30.

ANNONS

Fakta Program Måndag 22 juni morgonpaus med Gustav Melander och pianisten Robert Bennesh Malmö Symfoniorkesters Gustav Melander och pianisten Robert Bennesh bjuder på en tolkning av två av Danmarks främsta tonsättares verk: Hilda Sehested, Svit för kornett och piano samt Thorvald Hansen, Sonat för Kornett och Piano. Tisdag 23 juni morgonpaus med Hans Pålsson och Marika Fältskog Tillsammans med pianisten Hans Pålsson spelar Malmö Symfoniorkesters förste konsertmästare Marika Fältskog favoriter som exempelvis hela Sonat för violin och piano i h-moll. Vackra stycken från en av musikhistoriens främsta tonsättare Bach. Onsdag 24 juni morgonpaus med Nadin Al Khalidi och Gabriel Hermansson Nadin Al Khalidi och Gabriel Hermansson spelar sina egna arabiska kompositioner. Publiken får även höra några nytolkningar av libanesiska sångerskan Fairouz låtar. Torsdag 25 juni morgonpaus med Reetamaria Rajala Philip Glass’ mästerverk Morning Passages är något av det framförs av dagens solist – Reetamaria Rajala. 26 juni morgonpaus med Almakvarttetten Det bjuds på stämningsfulla stycken där Henryk Gorecki inleder med sitt ödsliga Largo, där violan står i centrum – sedan övergår stycket i Johannes Brahms varma och ljusa Romans. Som en upptakt till första satsen ur Maurice Ravels stråkkvartett spelar de en kort sats av Dmitrij Sjostakovitj. Källa: Alma Park Visa Dölj

I våras inleddes en kick-starterkampanj för att få in pengar från allmänheten så att bion kunde rustas upp igen.

Men när coronaviruset spriddes i Sverige valde man att stoppa insamlingen. Planen är dock att i framtiden renovera biografen berättar Petra Stenvall-Thompson.

Tjejgäng och barnkalas

Redan nu går det dock att boka bion för konferenser eller så kan allmänheten boka bion för en privat filmvisning.

– Vi har haft allt från tjejgäng till par som haft sin första dejt och barnkalas under våren, säger Petra Stenvall-Thompson.

Alma är också i full gång med att skapa en bok där minnen från biografen samlas in.

– Vi har fått in några jättefina minnen. Bland annat från en kvinna som bodde ovanför Park på 60-talet som gick ner och såg en film innan hon åkte in till sjukhuset och födde sin son, säger Petra Stenvall-Thompson.