Kör muntrade upp med konsert utanför äldreboende i Sätra

Med ballonger, körsång, dragspel och gitarr förgyllde Alla kan sjunga-kören dagen för de boende på Björksätra vårdboende i Sätra.

De boende på Björksätra vård- och omsorgsboende i Sätra muntrades upp i isoleringen med en konsert av Midsommargårdens Alla kan sjunga-kör.

– Det här är toppen, ropar 82-åriga Karin Bolin från balkongen.

På två stora balkonger hade de boende på Björksätra vårdboende i Sätra tagit plats och fredagsdrinken med tilltugg hade precis serverats. På gatan nedanför tog Föreningen Midsommargårdens Alla-kan-sjunga-kör ton.

Med Andreas Norén på både dragspel och gitarr och Marit Eriksson som körledare framfördes bland annat Sånt är livet och Drömmen om Elin till publikens stora förtjusning.

– Hur har ni det där uppe, ropar Marit Eriksson och möts av stora leenden och applåder.

Flyttade ut i stället för att ställa in

Det var när kören fick flytta sin övning utomhus för att minska risken för smittspridning av coronaviruset, som idén väcktes att även ha en konsert utomhus för personer på äldreboende som inte får ta emot besök nu under rådande coronapandemi..

– När det mesta nu ställs in, tänkte vi att det är lite för enkelt att bara ställa in om det går att lösa på ett annat säkert sätt. Just nu känns det som att vi verkligen behöver musik, säger Marit Eriksson.

De hörde då av sig till flera äldreboenden, och Björksätra vård – och omsorgsboende i Sätra var snabba att nappa på idén. Och det uppskattades av de boende.

– Det här är toppen. Det här har jag verkligen sett fram emot, säger Karin Bolin, 82 år, som tagit plats på första parkett.

Och hon får medhåll av Sten Hurtig, 85 år, som sitter strax intill.

– Det är mycket trevligt att få underhållning, säger han.

Ett projekt för att lyfta fram berättelser

Flera i kören har sedan tidigare en relation till Björksätra vård – och omsorgsboende. Under åtta veckor i början av året har de genom projektet Sjung mitt liv besökt boendet. Projektet handlar om att lyfta fram de äldres berättelser genom sång och handarbete och tanken var att avsluta med en konsert i mars tillsammans med anhöriga. Men då infördes besöksförbud på stadens äldreboenden, och konserten har fått skjutas upp.

– Man skulle kunna säga att den här konserten blev en förlängning av det i stället, säger Andreas Norén.

Nu hoppas kören, som normalt sett håller till vid Telefonplan, att också äldreboende i området där är intresserade av ett körbesök.