Nacka är kommunen där bilarna ökar mest

I 10 av länets 26 kommuner minskade antalet bilar i antal under 2019 i jämförelse med året innan. Men i länet i stort blev bilarna fler.

Vid årsskiftet 2019/2020 fanns 935 865 bilar i trafik vilket är drygt 4 000 fler bilar än vid årsskiftet året innan.

Trots fler bilar på länets vägar minskade antalet bilar per tusen invånare under 2019. Nu finns 394 bilar per 1 000 stockholmare, vilket är fyra färre bilar i jämförelse med året innan.

I de allra flesta kommuner var trenden densamma under förra året. Nacka, Nykvarn, Sigtuna och Södertälje avviker från trenden.