När Pride blev Pride – så gick det till

Under sommaren samma år var han på en resa i USA och hamnade mitt i Gay Liberation Week i San Francisco.

– Paraden var helt fantastisk och alla såg ut som filmstjärnor. Fantastiska smyckade flak.

När Jan Hammarlund kom hem ringde han till RFSL och berättade.

– Jag som är folkmusiker blev ansvarig för musiken och satte ihop en sånggrupp som framträdde under paraden, säger han och börjar sjunga på Joan Baez låt ”Ain’t Gonna Let Nobody Turn Me Around”.

Från 1979 växte rörelsen och bytte namn till Frigörelseveckan. Under de första åren som de tågade fram längs gatorna i Stockholm var det många som tittade på dem med häpnad.

– Jag minns speciellt en gång när vi åkte över till Helsingfors och hjälpte till att demonstrera. Då var det en gammal farbror som skrek något finskt ord med 17 stavelser.