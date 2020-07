Dani-L från norrort ska erövra Sverige

Ålder: 22 år

Bor: Upplands-Bro

Aktuell med: En musikvideo till låten Inte röra.

Skriver på: Svenska ”Allt i mitt huvud är ju på svenska”

Började skriva låtar: Vid tretton års ålder.

Första stora musikupplevelsen: Akon – Sorry, Blame It On Me ”Det var då jag förstod kraften i musiken”

Favoritartister: Mwuana och Parham

Favoritlåtar: Jag bryr mig av Mwuana och Fingertoppar av Parham

Intressen: Allt som har med musikbranschen att göra

Nästa släpp: En specialversion av INTE RÖRA, en kontext med spoken word poesi till låten och en youtubevideo om hur den gjordes släpps den 8 juli. Om en månad släpps en ny singel och senare under sommaren släpps även en EP inspelad i New York.

Instagram: @dani.l.lyssna