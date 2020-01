10 nyheter från 2019 som vi kommer att minnas

Publicerad

Elsparkcyklar, vitt ludd och Asap Rocky.

Här lister Lokaltidningen Mitt i Stockholm tio saker vi kommer minnas av 2019.

1. Det vita luddet

Snöade det i maj? Marken var ju helt vit. Nej då, det var inte snö. Det var inte heller pollen utan ovanligt mycket luddiga frön från aspar.

– Det triggas förmodligen av att det var så varmt förra året, förklarade Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet, för Mitt i.

2. Asap Rocky

Den amerikanska hiphop-artisten greps i Stockholm på tisdagskvällen 2 juli misstänkt för grov misshandel. Han satt frihetsberövad i ungefär en månad fram till rättegången. Han dömdes till villkorlig dom.

I december var Asap Rocky tillbaka i Stockholm – med rummel och rabalder igen. Först ville arrangera en spelning på Kronobergshäktet. Något som Kriminalvården tackade nej till. Sedan, samma eftermiddag som spelningen i Globen, spred han ut på Instagram att alla från förorten fick komma in gratis på konserten. Efter några timmar fick han dock, efter påtryckning från arrangören, korrigera det till att en biljett skulle kosta några kronor i dörren – för säkerhetens skull.

3. Guldstrid mellan fotbollslagen

Med bara några omgångar kvar kunde fyra lag vinna SM-guld i herrarnas fotbollsallsvensks. Tre av dem var Stockholmslag.

Djurgården drog det längsta strået och plockade hem guldet på bortaplan i Norrköping.

4. Metro försvann från tuben

Sedan 1995 har den funnits där på morgonen – den gratisutdelade tidningen Metro. Ett svensk framgångskoncept som Stenbecksfamiljen när det gick som bäst lyckades sprida till 23 länder. 2017 sålde Stenbecksföretaget Kinnevik den svenska upplagen. I augusti 2019 meddelade Metro att tidningen inte längre kommer att delas ut.

5. Elsparkcyklarna

Överallt! På trottoarer, mitt i gatan och på Mälarens botten. De är överallt, elsparkcyklarna! På kort tid lanserade fyra olika bolag eldrivna sparkcyklar i Stockholm.

Stockholm stad har hotat med anvisade p-platser och Transportstyrelsen, svenska regeringen och EU har fått upp ögonen för dessa oreglerade enmansfordon.

Men fenomenet elsparkcyklen ser ut att leva vidare i Stockholm även nästa år. Företagen har lovat bättring. Även om Stockholm stads gett 180 sparkcyklar p-böter.

6. Rökförbud på uteserveringar

Den 1 juli blev det förbjudet att röka på uteserveringar och andra allmänna platser utomhus.

Tre veckor efter förbjudet införts hade Stockholm stad fått in knappt 30 anmälningar. Flest anmälningar rörde rökning i kollektivtrafiken.

7. Kebabstället som engagerade hela landet

Kebabrestaurangen Midan på Hornsbergs strand blev en rikssnacks efter att bostadsrättsföreningen som äger fastigheten där restaurangen ligger ville häva hyresavtalet.

Aftonbladet publicerade en artikel där boende klagade på kebabfläckar i asfalten, felparkerade bilar och restaurangbesökare från förorten. Uppmärksamheten ledde till debatt i Svt och hätsk stämning i sociala medier.

Tvisten om hyresavtalet mellan fastighetsägaren och restaurangen ska i april 2020 avgöras i tingsrätten.

8. Dödligt våld och skjutningar

Det dödliga våldet fortsätter. Polisen har inlett den nationella särskilda händelsen Rimfrost.

Under årets första elva månader har 16 personer skjutits till döds i Stockholms län. Det är fler än 2018. 91 skjutningar har bekräftats av polis och 30 personer har skadats.

Några av de mest uppmärksammade var:

9. Varsel på sjukhusen

Tre av länets största sjukhus har varslat om att säga upp totalt 1 350 tjänster. Däribland läkare, undersköterskor och administrativ personal.

Kritiken från fackförbunden lät inte vänta på sig. Hur ska en redan pressad organisation kunna ta emot fler patienter med färre anställda? Svaret på den frågan får framtiden utvisa.

10. Greta från Kungsholmen erövrade världen

Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet började utanför riksdagen sommaren 2018. Under 2019 har Gretas rörelse spridit sig över hela världen. Greta har träffat de flesta av världens ledare, besökt toppmöte på toppmöte, seglat fram och tillbaka över Atlanten och blivit utsedd till ”Person of the year” av tidskriften Time. Den 17 december kom hon hem till Stockholm igen.