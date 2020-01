Dämme olagligt rivet – kommunen har polisanmält

Bara halva dämmet kvar.

Publicerad

Tack vare tre promenerande vänner fick kommunen upp ögonen för det rivna bäverdämmet mellan Efraimsbergsvägen och Löttingevägen. Händelsen polisanmäldes och nu återstår bara att hålla en tumme för att kylan håller sig borta ett tag till så bävern hinner bygga upp sitt dämme igen.

Täbybon Peter Tössberg går ofta långa promenader för att njuta av Täbys natur. Under promenaderna brukar han passa på att titta till kommunens bäverdämmen.

Tur det, för det var tack vare honom och hans vänners promenad som det uppdagades att någon rivit dämmet mellan Efraimsbergsvägen och Löttingevägen.

– Jag har aldrig sett något liknande. Det var hemskt, säger Peter. Varför kan man inte låta bävern vara?

”Mycket allvarligt”

Han agerade snabbt och anmälde saken till kommunen. Där tog man händelsen på stort allvar och polisanmälde.

Yolanda Karlsson är ekolog på Täby kommun och den som tog emot Peters mail.

– Vi ser mycket allvarligt på det här. Det är olagligt att flytta eller förstöra ett dämme under den här perioden. Det räknas som jaktbrott, säger hon.

Vädret avgör

Yolanda Karlsson kontaktade även Länsstyrelsen för att ta reda på hur man skulle agera nu när dämmet var förstört.

– Som tur var tyckte de inte att skyddsjakt var nödvändigt, utan att vi kunde vänta och se. Det är varmt och det finns ganska gott om mat, så förhoppningen är att bävern hinner bygga upp sitt dämme innan det blir kallt.

För det är just kylan och bristen på mat som skulle göra det svårt för bävern att överleva. När ett dämme förstörs sjunker vattennivåerna och ingången till bäverhyddan kan komma över vattenytan, vilket gör det möjligt för såväl kyla som rovdjur att ta sig in. Dessutom kan isen lägga sig och bävern kan då inte nå in till sitt matförråd i hyddan.

Kan komma att flyttas

Det är aldrig okej att flytta en bäverhydda, men med ett specialtillstånd från Länsstyrelsen kan man under sommarhalvåret få flytta ett dämme om man har en god anledning.

Det skulle till exempel kunna röra sig om att dämmet skapar översvämningar som förstör.

Kommunen har tidigare varit i kontakt med Länsstyrelsen om just det här dämmet, eftersom det får vattnet att svämma över på cykel- och gångvägen som går i närheten. Dessutom ligger det en kraftstation i närheten som är utsatt.

Till sommaren kommer man antagligen försöka få bävern att bygga ett dämme på ett annat ställe för att skydda kraftstationen, men Yolanda Karlsson är noga med att påpeka att man vill att bävern är kvar i området.

– Det är alltid det vi arbetar efter, säger hon.