Rejäl ommöblering bland busslinjerna i Norrort

Järfälla:

Linje 564H/564V mellan Jakobsbergs station – Viksjö – Jakobsbergs station föreslås utökas från dagens 20-minuterstrafik till 15-minuterstrafik under högtrafik. Linjen trafikeras då med 15-minuterstrafik under högtrafik och 30-minuterstrafik under dagtid och kvällar.

Sollentuna:

Inga förändringar över huvudtaget, förrutom resan mellan linjerna 560, 566, 534, 536 560 där man vill få till en rakare linjesträckning mellan Upplands Väsby och Rotebro. På det sättet hoppas man att ge resenärerna en snabbare resa mellan Upplands Väsby station, Bredden, Rotebro och Kallhäll/Jakobsberg.

Upplands Bro:

Linje 558 Brunna industriområde och Livgardet Linjen övervägs få utökad trafik till Brunna industriområde och Livgardet.

Linje 556 Bro centrum – Ådö Linje 556 föreslås få utökad turtäthet.

Vallentuna:

Inga föreslagna trafikförändringar.

Vaxholm

Inga förändringar gällande linjedragningar föreslås.

Täby:

Inga föreslagna trafikförändringar

Danderyd:

Inga föreslagna trafikförändringar

Österåker:

Inga föreslagna trafikförändringar.