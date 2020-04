Risk att öppnandet av Kulturhuset Stadsteatern försenas

Kulturhuset Stadsteatern vid Sergels torg.

I januari 2019 stängde Kulturhuset Stadsteatern på Sergels torg, inför en stor renovering.

Tanken var att nyinviga huset den 18 september 2019.

Nu är risken för en försening stor.

Det är coronaepidemin som ligger bakom, skriver Dagens Nyheter. Orsaken är att material som behövs till renoveringen av den stora scenen riskerar att inte komma fram. Stora transporter genom Europa är planerade under maj men det är osäkert om de blir av.

– Väldigt mycket saker är inplanerade till i maj månad som just nu tillverkas och förbereds. I maj är det tänkt att hela installationen ska göras. Men just nu är halva Europa stängt. Då är frågan: Hur kan man transportera material i Europa i maj? Och om inte det kommer att fungera – vad gör vi då? Det är det vi tittar på just nu, säger Jesper Larsson till DN.

Tanken har varit att fira invigningen med nypremiär av ”Min fantastiska väninna” på Stora scenen den 18 september. Om det inte går kommer pjäsen att kunna visas på någon annan scen. Maria Sid, teater- och scenkonstchef på Kulturhuset Stadsteatern, betonar också att byggnaden vid Sergels torg kommer att kunna öppnas i någon form under hösten, även om renoveringen av scenen försenas.

Hur coronaepidemin utvecklas och hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer ser ut i höst är förstås avgörande.