Läget i Österåkers äldreomsorg allt bättre trots coronakris

I Österåker upplever man att situationen inom äldreomsorgen går åt rätt håll – till det bättre.

Publicerad

Situationen för äldreomsorgen i Österåker bedöms som allt bättre av kommunen. En anledning är att man lyckats med personalförsörjningen. I Vaxholm ställer sjukskrivningar till det en del, men bägge kommunerna säger att man har god tillgång på skyddsutrustning.

Sedan coronakrisen slog till har Mitt i återkommande frågat Österåker och Vaxholm om läget inom äldreomsorgen som har hand om våra allra sköraste medborgare. Nu, halvvägs in i maj, är tongångarna från respektive kommuns informationsavdelningar mer positiva än tidigare, särskilt i Österåker:

ÖSTERÅKER:

Hur bedömer ni läget?

– Läget är förhållandevis gott, mycket tack vare att så många sökt sig till den nya bemanningsenheten som verksamheterna kan rekrytera vikarier från. Verksamheterna genomförs delvis enligt plan, något högre sjukfrånvaro än före coronavirusets utbrott, meddelar Sofia Nyström

kommunikatör på Österåkers kommun.

Vad behövs för att läget ska bli bättre? Vilka behov har ni just nu?

– Vi har hög beredskap inom vård- och omsorgsverksamheten. Tillgång till skyddsutrustning är god och vi kan ta in vikarier vid behov.

Hur mår din organisation? (1-10. 1=normalläge och 10=exceptionellt tufft)

– Just nu ligger vi på 2-3. (i mars var läget ”5-6” och i april ”4-5”, reds anm)

VAXHOLM

Hur bedömer ni läget?

– Läget i Vaxholms stad äldreomsorg och hemtjänst är ansträngt men stabilt. Det grundar sig främst på hur det ser ut på bemanningsfronten. Antalet sjuka inom personalgrupperna varierar från vecka till vecka, rapporterar Elisabeth Larsen Brolin

kommunikationschef i Vaxholms stad.

– Men vi känner att läget ändå är stabilt för att våra rutiner sitter och att vi har ett mycket bra samarbete. Det gör att vi lyckas lösa bemanningen och säkra ett gott omhändertagna även i ett ansträngt läge. Samarbetet inom äldreomsorgens alla verksamheter är väldigt bra, vilket ger smidiga lösningar då situationer snabbt behöver lösas.

– Vi har sökt extrapersonal och lyckats rekrytera så att vi nu kan säga att vi har den personal vi behöver för tillfället. Vi söker inte aktivt efter nya medarbetare i dagsläget. I ett fint samarbete tillsammans med Österåkers kommun har vi kunnat snabbutbilda elva nya medarbetare som nu tjänstgör inom Vaxholms stads äldreomsorg.

– När det gäller skyddsutrustning så har vi det som behövs och dessutom med en god framförhållning, vilket känns tryggt och bra.

– Ett nytt gynnsamt läge vad gäller provtagningar för covid-19 är att vi nu kan säga att alla som kommer tillbaka till boendet efter en sjukhusvistelse, eller som är nya på boendet – de kommer alla in först efter att de är provtagna.

– Tidigare har provtagningen inte genomförts innan vi blivit ansvarig för omhändertagandet och vi har då för att säkra smittskyddet hanterat alla nyinkomna som om de skulle vara smittbärare. Det förhållningssättet har vi haft ända fram tills vi fått provsvaren, just för att inte riskera smittspridning. Men den möjligheten till provsvar vi nu har fått innan inflytt innebär en ökad trygghet.

Vad behövs för att läget ska bli bättre? Vilka behov har ni just nu?

– Vi behöver detsamma som alla samhällets instanser just nu: vi behöver alla kunna lita på varandra; att vi alla följer rekommendationerna. VI är alla i samma situation och behöver alla bidra till att stoppa smittspridningen. Det kan vi bara lyckas med tillsammans och genom att visa stor respekt för läget och det som krävs av oss. Det är ett samarbete och ett ansvarstagande utan dess like vi behöver se i samhället just nu.

Hur mår din organisation? (1-10. 1=normalläge och 10=exceptionellt tufft)

– Ansträngt men stabilt*.

*Vaxholms stad har även tidigare avstått från att gradera läget, men beskrev situations så här i april: ”Personalläget är fortsatt ansträngt, men stabilt och vi har läget under kontroll”.