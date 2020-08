Övergödda Trehörningen ska fräschas upp

Arbetet ska pågå i Trehörningen till i slutet av oktober.

Under sensommaren ska man behandla sjön Trehörningen mot övergödningen som har orsakat algblomning och andra problem under lång tid.

– Trehörningen har varit utsatt för en brutal belastning under åren, säger Göran Andersson på Vattenresurs AB, som ska utföra arbetet.

Sjön Trehörningen i Huddinge har länge haft problem med övergödning som har lett till algblomning och grumligt vatten.

– Trehörningen har varit utsatt för en brutal belastning under åren, säger Göran Andersson på Vattenresurs AB, som ska utföra arbetet på uppdrag av Huddinge kommun.

Enligt Göran Andersson har sjön en lång problematisk historia med reningsverk i närheten som påverkat tillförseln av näring till sjön på olika vis.

– När sjön har tagit emot för mycket näring under många år så har det ansamlats i botten och ligger där och pyser ut näring nu, säger han.

Samma metod som i Orlången

Det ska nu åtgärdas med en metod som kallas fosforfällning, som även användes i Huddingesjön Orlången vid samma tid i fjol.

– Vi tillsätter aluminiumsalt som binder till fosforen, alltså näringsämnet som är problemet. Det blir då en förening som knyter upp fosforn permanent. Den lägger sig på botten och kan inte läcka ut igen, förklarar Göran Andersson.

Arbetet ska utföras med en båt som ska köra långsamt fram och tillbaka på sjön från mitten av augusti till slutet av oktober.

– Som vattnet ser ut nu så är det kanske inte så många som badar och fiskar i Trehörningen, men om man gör det är det inga som helst problem att fortsätta under arbetets gång, säger Göran Andersson.

Hoppas det blir bestående

Målet är att vattnet i sjön ska bli klarare och renare. Sannolikt kan också fiskebestånden i vattnet normaliseras av åtgärden. Förhoppningen är att den förbättrade vattenkvaliteten ska förbli.

– Hur bestående effekten blir beror på hur man lyckas strypa tillströmningen från omgivningen. Förhoppningsvis blir det bestående. Jag vet att kommunen jobbar hårt på att stoppa tillförsel av föroreningar, säger Göran Andersson.