Tyresö

Pandemin håller inte oseriösa hantverkare borta från Sverige

Jan Olsson på polisens nationella bedrägericentrum om oseriösa hantverkare.

Publicerad

Coronapandemin stoppar inte oseriösa hantverkare från att ta sig in i Sverige.

– De som vi känner som irländsk-brittiska travellers använder ju den fria rörligheten för EU-medborgare. Sverige nekar inte dem att komma in, säger Per Englund vid polisens nationella operativa avdelning, NOA.



ANNONS

ANNONS

Fenomenet är väl känt, och nu tycks grupper av dem återigen ha anlänt till Stockholmsregionen.

Runt och innan valborgshelgen veckan gjorde husägare i Tyresö söder om Stockholm flera polisanmälningar.

Grupperna med så kallade irländsk-brittiska travellers som återkommande reser till Sverige om sommarhalvåret består egentligen av två, tre folkgrupper med det gemensamt att de reser omkring, enligt Per Englund, kriminalinspektör vid människohandelsgruppen på polisens nationella operativa avdelning (Noa).

– Alla arbetsledarna bor i princip i Storbritannien. Sedan kan de i vissa fall ta in polska eller rumänska arbetare. De rekryterar på ett annorlunda sätt jämfört med för några år sedan på grund av de så kallade Bedfordshire-domarna som gjort att de dragit öronen åt sig. Det blev ju ganska långvariga fängelsestraff, säger han.

Okänt hur många husägare som luras

Hur många av dem som kommer till Sverige och hur många husägare som blir lurade har polisen inga uppskattningar om.

Men inreseförbudet till Sverige stoppar dem inte. Förbudet gäller inte resenärer från andra EU-länder.

– Det finns undantag för utländska medborgare från EES-länderna och Schweiz, säger Per Englund.

Polisen i Sverige har vant sig vid att många svenska husägare, av olika skäl, inte polisanmäler.

ANNONS

– Men man kan ställa klockan efter deras ankomst varje vår och det drabbar stora delar av landet. Det är stora pengar människor blir av med, säger Jan Olsson vid polisens nationella bedrägericenter.

Har du en jättedålig infart och får ett jättelågt pris så tänker du kanske inte mer på det Jan Olsson, polisen

Problemet är att många äldre, det är oftast de som blir uppsökta, inte kan säga nej.

– Du som husägare får ju något även om du inte blir nöjd. Har du en jättedålig infart och får ett jättelågt pris så tänker du kanske inte mer på det, säger Jan Olsson.

Alla är inte hotfulla, understryker han.

– Men om man generaliserar så är många av de som genomför de systematiska bedrägerierna väldigt högljudda, väldigt burdusa och mer eller mindre hotfulla. Och det är när de utför systematiska bedrägerier som det blir intressant för oss. Men det är svårt. De byter ju plats och försvinner ur landet.

Jan Olsson menar att ”hantverkarnas” besök brukar sluta i något av följande tre alternativ:

Husägaren och ”hantverkarna” kommer överens men det slutar i en katastrofalt undermålig produkt som inte duger något till.

”Hantverkarna” försvinner spårlöst efter en första betalning och färdigställer inte arbetet.

”Hantverkarna” dyker oanmält upp och påbörjar arbetet, som att plocka ner panelen eller bryta upp asfalten, innan de knackar på hos husägaren och då är det svårt för många att säga nej.

Fenomenet var tidigare okänt i Sverige, men under de två senaste decennierna har svensk polis uppmärksammats på problemen.

Det finns fällande domar i Stockholm.

– Men det ska mycket till för åtal. Åklagaren måste påvisa att personerna gjort detta mot husägare på samma sätt 10 gånger om, säger Jan Olsson.

Nu tycks de ha kommit till Tyresö söder om Stockholm?

– Jag har fått signaler om att de kommit till Sverige igen, men jag reagerar knappt på det. Det vi kan göra är att varna i media för dem, säger Jan Olsson.

Mitt i har, hittills utan resultat, bett Stockholmspolisen om statistik på antalet anmälningar i regionen såhär långt i år.

Enligt Per Englund, som har undersökt hur arbetsledarna tvingar in landsmän och östeuropeer i arbete, har personerna på senare år gjort sig mer kända för att erbjuda takarbeten eller stenläggningar än de tidigare asfaltsarbetena.

– De svenska asfaltsproducenterna vägrar sälja asfalt till dem. Problemet är att stenarna som husägarna köper från dessa personer egentligen är gjorda för trädgårdsgångar och inte för stora fordon. Efter ett tag spricker plattorna som är för tunna.

Fakta Bedfordshire-domarna ledde till långa fängelsestraff Fenomenet med att irländsk-brittiska så kallade travellers, en officiell minoritetsgrupp i Storbritannien, på mer eller mindre burdusa vis försöker sälja billiga renoveringsjobb till svenska villaägare uppmärksammades på allvar först 2007 av svensk polis och undersöktes av människohandelsgruppen fram till 2013. De flesta arbetarna anses tillhör en nomadgrupp med irländskt ursprung, minceir, som finns spridda över stora delar av Europa och USA, vilket Aftonbladet tidigare rapporterat om. Den 11 september 2011 slog brittisk polis till mot ett rent slavläger på en camping utanför Bedfordshire i östra England. 24 utmärglade män hölls fångna i husvagnar, burar och hästvagnar. Enligt polisen hade det internationella nätverk som var ansvariga för lägret kopplingar till de brittiska oseriösa hantverkarna i Sverige. Enligt brittisk polis hölls männen inspärrade i väntan på att skeppas till Sverige och andra nordiska länder. Fler än 100 människor skulle ha passerat lägret under flera år och offren vittnade om daglig misshandel och ständiga hot. Domarna i fallet, där bland annat två kusiner dömdes till långa fängelsestraff, har enligt svensk polis gjort att arbetsledarna och deras familjer försöker hitta arbetskraft på andra sätt, bland annat från östeuropa. I Norge dömdes en person 2008 för människohandel efter att ha tvingat ett antal personer till tvångsarbete. Ett av brottsoffren hade tvingats att arbeta i Sverige. Visa Dölj

Fakta Så undviker du oseriösa hantverkare Vill du ha något gjort på ditt hus – tacka inte ja till första bästa person som knackar på dörren, utan skicka ut och ordna med offerter.

Kontrollera att den du anlitar har F-skattsedel och försäkringar.

Kolla referenser och titta gärna på tidigare arbeten av hantverkarna.

Skriv avtal. Källa: Jan Olsson, polisens nationella bedrägericenter Visa Dölj