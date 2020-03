Coronaviruset

Personalbrist, företag på knäna och oro för Solnas äldre

Anna Lasses, Ylva Bodén och Riitta Salokangas Davidsson.

Publicerad

Coronakrisen sätter spår i så gott som alla delar av samhället. Mitt i har tagit tempen på förskolan, det lokala näringslivet och äldreomsorgen – tre områden som påverkas särskilt mycket.

30-40 procent av personalen i förskolan borta

Det är ansträngt men vi klarar det

Coronaviruset gör att det är ett fortsatt ansträngt läge i kommunens verksamheter, både barn- och utbildningsförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen kämpar med personalbortfall på grund av sjukdom, symptom eller vabb.

För barn- och förskolenämndens ordförande Anna Lasses (C) innebär coronakrisen bråda dagar. När Mitt i ringer henne på måndagsförmiddagen får hon precis samtidigt två andra samtal. När en ny vecka nu börjat är en tredjedel av personalen i förskolan är borta, berättar hon när hon kort senare ringer tillbaka.

Hur bedömer du läget?

– Det är ansträngt. 30-40 procent av personalen är frånvarande och vi har till viss del tvingats omorganisera och har fortsatt begränsade öppettider. Ännu håller vi alla enheter öppna, det kommer vi att kunna ha ett litet tag till. Just nu är cirka 1 100 av knappt 2 500 barn på plats, och vi fortsätter att vädja till föräldralediga att hålla sina barn hemma från förskolan.

Hur mycket värre är det nu jämfört med tidigare kriser?

– Det här är en extrem situation som inte går att jämföra med något annat.

Vad behövs för att läget ska bli bättre? Vilka behov har ni?

– Vi måste fortsätta se till att det finns tillräckligt med personal i förhållande till antalet barn. Men det varierar från dag till dag och är i princip omöjligt att få tag i vikarier. Vi har en plan och en beredskap för att kunna flytta personal mellan förvaltningar-

Hur mår din organisation. 1-10. (1 normalläge och 10 exceptionellt tufft)

– Någonstans mellan 6 och 7. Det är ansträngt men vi klarar det.

Oro för brist på skyddsutrustning i äldrevården

Vi måste se till att det finns den skyddsutrustning som behövs för att personalen inte ska riskera smitta

Riitta Salokangas Davidsson är ordförande för fackförbundet Kommunal. Hon företräder 600 medlemmar i Solna som jobbar inom bland annat hemtjänsten och äldreomsorgen. Tillgången på personal är just nu precis på gränsen, berättar hon.

Hur bedömer du läget?

– Det är tufft. Våra medlemmar jobbar så mycket de kan. Semestrar har dragits in nu under våren. Det ska just nu finnas tillräckligt med skyddsutrustning, men vi har ändå fått signaler från personal om att det saknas bland annat munskydd. Det råder en stor ovisshet. Känslan att behöva vara helt frisk för att klara av sitt jobb är påfrestande och oron för brukare inom till exempel hemtjänsten som man jobbat länge med och skapat starka band till är stor. Personalen oroar sig såklart för hur de ska klara sig.

Hur mycket värre är det nu jämfört med tidigare kriser?

– Jag har varit facklig företrädare i 20 år men aldrig varit med om något liknande.

Vad behövs för att läget ska bli bättre? Vilka behov har ni?

– Det är viktigt att avtalen för arbetstider hålls så att personal inte nyttjas hur mycket som helst. Inom omvårdnaden av äldre måste vi se till att det finns den skyddsutrustning som behövs för att personalen inte ska riskera smitta. Det är också viktigt att de som nu snabbutbildas för att kunna tas in i omsorgen och vården får grundläggande kunskap om hygienrutiner.

Hur mår din organisation. 1-10. (1 normalläge och 10 exceptionellt tufft)

– 10 är det inte ännu, men 7 skulle jag säga.

Ovisshet men kämparglöd bland företagen

Många försöker fortfarande reda ut och förstå hur de kan få hjälp av de statliga insatserna

Ylva Bodén har varit Solna stads näringslivsutvecklare i två år och konstaterar att läget är mycket tufft för alla Solnas företag, inte minst för företag inom hotell, restaurang och handel. Samtidigt har hon dagligen kontakt med lokala entreprenörer som undrar hur de kan bidra för att hjälpa till under krisen, och som visar på stor kämpaglöd.

Hur bedömer du läget för det lokala näringslivet just nu?

– Det har gått stegvis nedåt under ett par veckor nu. Livsmedelsbutikerna klarar sig något bättre än andra, men det är tufft i de flesta branscher. Många försöker fortfarande reda ut och förstå hur de kan få hjälp av de statliga insatserna. Det är såklart stor skillnad mellan företag med 200 anställda och enmansföretag när det gäller möjligheterna att sätta sig in i vilka stöd det finns att få.

Hur mycket värre är det nu jämfört med tidigare kriser?

– Min bild är att den här krisen generellt slår mycket bredare över alla branscher än tidigare kriser.

Vad behövs för att läget ska bli bättre? Vilka behov har ni?

– Det behövs att saker kan öppna igen och anställda återgå till sina jobb. Men det kommer att behövas stöd under en längre tid och långsiktiga lösningar för att stötta företagen att komma tillbaka.

Enligt en självskattning: Hur mår det lokala närongslivet? (1-10. 1 normalläge och 10 exceptionellt tufft)

– Det är prövande tider, så 7 just nu, men på väg mot 9, lite beroende på vilken bransch.

Covid-19 i Stockholm

Så många vårdas just nu på sjukhus för covid-19 i region Stockholm samt så många har avlidit på regionens sjukhus. Källa: Region Stockholm

