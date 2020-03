Botkyrka

Norsborgsbon Emils piroger ska bli plåster på såren

Det har blivit många piroger genom åren för Emil El-Hayek som är väletablerad i Norsborg.

Emil El-Hayek är förmodligen södra Stockholms mest kända pirogbagare.

Nu vill han skänka piroger och fikabröd till både äldre, sjuka och sjukvårdspersonal.

– Vi tänkte åka till Huddinge sjukhus med piroger, säger Norsborgsbon.

På dagarna driver han restaurangen Forno Emilio i Norsborgs centrum.

”Hjältar”

Men det var under en diskussion hemma med frun Meric och deras barn som idén om att ge piroger till sjukvårdsanställda kom.

– Det var när vi diskuterade vilka hjältar vi har i samhället som idén kom upp om att ge piroger till läkare och sjukvårdspersonal. Vi är noga med hygien och tänkte paketera dem fint innan vi åker till Huddinge sjukhus, säger Emil El-Hayek.

”Is i magen”

Hans restaurang har märkt ett tapp bland matgäster i restaurangen och för catering, men upplever ett uppsving för hämtmat.

– Folk har varit här och köpt väldigt mycket piroger. Antingen så handlar de och fryser in själva eller så köper de för äldre och anhöriga. Att ställa om till mer take away och leverans på dörr är en möjlighet om krisen fördjupas. Men det gäller att vi småföretagare har is i magen. Marknaden kan vända till något positivt och jag har en förhoppning om att lokala företagare ska gynnas av Botkyrkaborna, säger han.

Tänker på sina föräldrar

I coronatider vill han också skänka piroger och fikabröd till äldre, sjuka och personer i ekonomisk kris. Han tänker bland annat på äldre som inte har anhöriga i närheten som kan hjälpa till.

– Jag tänkte åka hem till dem och leverera vid dörren. Om mina föräldrar bodde långt ifrån mig så skulle jag vilja att det fanns någon där som gjorde samma sak för dem, säger han.