Jordbro

Riktat polisarbete i Jordbro har minskat brottsligheten

Den nu stängda frisersalongen i Jordbro centrum och Lars-Göran Rehn på Haningepolisen.

Publicerad

Utpressningsförsök, skadegörelse och stenkastning. Under en stor del av 2019 upplevdes Jordbro centrum som otryggt. Men efter en riktad insats under sex månader har orten under 2020 blivit mycket tryggare, enligt polisen.

ANNONS

ANNONS

Efter bland annat Mitt i:s artiklar om utpressningsförsök, hot och skadegörelse mot en av centrums två frisersalonger som även tvingades stänga samt angrepp mot journalister inledde polisen i november 2019 en riktad polisinsats i Jordbro.

Ett halvår senare har brottsligheten minskat och tryggheten ökat, menar polisen.

Man har bland annat utökat kameraövervakningen, och tillsammans med Haninge kommun genomför man numera gemensamma utsättningar varje vecka där man förklarar de aktuella lägesbilderna för varandra.

Stängt svartklubb

En del av de parallella samhällsstrukturer som förekommit i Jordbro, som polisen blivit påminda om genom oviljan hos lokalborna att hjälpa polisen med uppgifter, har man till viss del lyckats motverka.

Polisen har även stängt en svartklubb i Jordbro industriområde som man haft ögonen på under det senaste året.

Där ska det bland annat ha drivits ett otillåtet vattenpipskafé och förutom att man vräkts har klubben fått en företagsbot.

Det finns restaurangägare som upplever att ungdomar använder deras lokaler som ungdomsgårdar ANNONS Lars-Göran Rehn, polisen

– Mellan 20 april och 3 maj hade vi bland annat en intensiv insats i Jordbro och vår tanke är att hålla ut i trygghetsarbetet under hela 2020. Några ledande kriminella sitter inlåsta, säger Lars-Göran Rehn, operativ koordinator på Haningepolisen.

Hur mycket spelar kameraövervakningen in?

– Kamerorna har haft betydelse i Jordbro. Flera brott har kunnat lösas med hjälp av dem, säger Lars-Göran Rehn.

Han vill dock inte försköna situationen.

– Det finns restaurangägare i Jordbro som upplever att ungdomar använder deras restauranger som ungdomsgårdar. De handlar ingen mat, de hänger bara i lokalerna vilket gör kunderna otrygga. Det är ett problem, säger Lars-Göran Rehn.