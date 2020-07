Åkersberga

Polisbil krockade under biljakt

Publicerad

En polisbil körde in i en container under en biljakt i Åkersberga under tisdagskvällen.

Händelsen kommer nu att utredas internt.

Under tisdagskvällen fick polisen syn på två personer som körde i en stulen bil. Bilen var falskskyltad, skriver Aftonbladet.

En biljakt påbörjades och i Åkersberga lyckades polisen tillslut gripa de två biltjuvarna.

I samband med gripandet körde polisbilen in i en container. Händelsen ska nu utredas internt av polisen, enligt Aftonbladet.