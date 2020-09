Nu öppnar Thomas och Pontus sin kvarterskrog på Kungsholmen

Aktuellt: Kvarterskrogen La Girafe öppnar den 16 september.

Plats: Fleminggatan 39 på Kungsholmen.

Historia: Tidigare har restaurangerna Jonas och 39Wäst legat på adressen. Senast låg Poké Burger där.

Om Pontus Frithiof: Krögare, kock och entreprenör. Blev först känd för krogen Pontus in the Green House, startad 1999 och utsedd till Sveriges bästa krog. Sedan dess har han startat och drivit ett antal restauranger och bland annat fått utmärkelserna Årets krögare, Årets affärskrog och tilldelats Gastronomiska Akademins Guldmedalj. Verksamheterna samlas under Pontus Group.