Popkören hyllar livet med musikvideo

Kören möts via datorn.

Publicerad

När vårkonserten ställdes in spelade popkören Take a note istället in en musikvideo. Över datorn och helt corona-säkert så klart.

– Musik är helande i kristider, säger Maria Asplund, körens ordförande.

I vanliga fall träffas den 30-personer starka kören Take a note varje tisdagskväll i Medborgarhuset på Hägerstensåsen för att öva.

Spelat in på distans

Men den här coronavåren blev inte som vanligt. Den stora vårkonserten i Årsta folkets hus den 13 juni de skulle ha repeterat till ställdes in. Så istället för att träffas och sjunga tillsammans har kören på distans spelat in en musikvideo.

Låten de valt att spela in är ett arrangemang av Lalehs En stund på jorden.

– Musik är helande i kristider och sångens budskap är både vackert och aktuellt. Det kändes som en väldigt bra låt att bjuda på i dessa tider, säger Maria Asplund som är körens ordförande i ett pressmeddelande.

Inga instrument

Låten framförs a capella – inga instrument används utan bara körens stämmor. Till och med trummorna har ersatts av beatbox.

Alla körmedlemmar har repat stämmor och koreografi hemma och spelat in videosnuttar som de skickat till körledare Josef Sjöblom, som klippt ihop musikvideon.

Sjunger pop och schlager

– Alla har repat på var sitt håll med hjälp av video och skriftliga instruktioner via sociala medier. Det har gått förvånansvärt bra, säger Josef Sjöblom.

Kören Take a note som funnits i över 20 år är en blandad kör som sjunger pop och schlager.