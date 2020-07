Gustavsberg

Porslinsfabriken räddad – firar med jätterea

Får fortsätta verksamheten.

Publicerad

På fredagseftermiddagen blev Värmdö kommun och Gustavsbergs Porslinsfabrik överens.

Ett nytt hyreskontrakt är påskrivet.

– Personalen kommer att hoppa jämfota, säger vd:n Oscar Juhlin.

Det har länge varit mörka moln över Gustavsbergs Porslinsfabrik.

Bolaget bakom gick nyligen i konkurs med en saftig hyresskuld till kommunen.

Fabriken stannade och Värmdö kommun hotade med vräkning.

Nytt kontrakt

På fabriken var oron stor.

Men på fredagen avslutades förhandlingar mellan kommunen och det nya bolaget, Framtidens Porslin AB, som stått utan hyreskontrakt och därmed riskerade få lämna lokalerna.

– Jag har ett hyreskontrakt i handen. Jag känner mig riktigt nöjd, säger Oscar Juhlin, vd för Framtidens Porslin och ägare av fabriken till Mitt i Värmdö.

– Vi har fått en skälig hyra och en bra uppsägningstid. Personalen kommer att hoppa jämfota – det är 20 personer som får behålla jobbet nu.

Utförsäljning ska dra in pengar

Nu gäller att få igång affärerna igen, säger Oscar Juhlin.

– Fabriken har stått still under konkurshantering av gamla bolaget, vi har inte kunnat få in en spänn på två veckor, så behöver vi dra in stålar. Vårt första move blir en jätterea till helgen med 30 procent på allt porslin. Alla som frågat sig vad de kan göra för att rädda fabriken – gå och köp porslin för allt vad tygen håller, säger Oscar Juhlin.

”Hoppas får företaget på fötter”

Kommunstyrelsens ordförande Deshira Flankör (M) säger att också hon är nöjd med dealen.

– Jag hoppas att det nya bolaget med dess nya ledning får företaget på fötterna. Det är viktigt för att inte hamna i samma sits som varit, säger hon.

Ska snart säljas

Kontraktet är ett så kallat rivningskontrakt på åtta månader i taget eftersom fastigheten snart kommer att säljas av Värmdö kommun.

Enligt Deshira Flankör finns flera intressenter.

– Om allt går som planerat kommer en försäljning att ske i oktober eller november.

Framtidens Porslins nya kontrakt gäller från och med idag den 17 juli.