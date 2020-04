Porslinsfabrikens ägare vill köpa lokalerna av Värmdö kommun

Olle Larsson vd för Sisysfosgruppen som driver Gustsavsbergs porslinsfabrik vill gärna köpa lokalerna av Värmdö kommun.

Publicerad

Gustavsbergs porslinsfabrik har bråkat med Värmdö kommun om det läckande taket och vägrat betala hyra sedan 2017. Fabrikens ägare välkomnar att kommunen säljer fastigheten.

– Det här har vi önskat hela tiden, säger Sisyfosgruppens vd Olle Larsson.

ANNONS

ANNONS

Gustavsbergs porslinsfabrik tycker att lokalerna där taket läcker in är undermåliga och har vägrat betala hyra till kommunen sedan början av 2017. I oktober 2019 begärde kommunen in hyresskulden som då uppgick till 4,6 miljoner kronor via inkasso.

Svårt för kommuner att driva fastigheter som porslinsfabriken

Sisyfosgruppen köpte Gustavsbergs porslinsfabrik i september 2019 och är positiva till att Värmdö kommun nu vill sälja fastigheten.

– Jag är övertygad om att kommunen inte är den optimala fastighetsutvecklaren. Kommunens organisation gör det väldigt svårt att driva den här typen av fastigheter kostnadseffektivt. Det finns mycket miljörisker och du måste kanske göra avtal med kommersiella intressen som kan överklagas. Man kan ser ju bara på renoveringen som Stockholms stad gjorde av Östermalms saluhall. Den kostade 1,35 miljarder och det är en lokal som är betydligt mindre än porslinsfabriken, säger Sisyfosgruppens vd Olle Larsson.

Hoppas på en snabb försäljning

Sisyfosgruppen är själv intresserad av att köpa.

– Vi är jätteintresserade av det – vi är ju fastighetsutvecklare. Men det viktigaste för alla oavsett vem köparen bli är att det går relativt fort.

Hur fort då?

– Det är väl ingen hemlighet att kommuner och näringsliv har lite olika tidsplaner. Vi hoppas att de kan de kan vara ute med en upphandling före sommaren och komma igång med den efter sommaren.