Prestigefullt galleri lägger ner i coronavirusets spår

Galerie Forsblom stänger lokalen på Karlavägen.

Publicerad

Galerie Forsblom på Karlavägen tvingas stänga. Orsaken är osäkerheten inför framtiden som coronakrisen skapar.

– Ägare och personal är mycket tacksamma för den svenska konstpublikens varma mottagande och stöd under åren som gått, säger galleriet i ett pressmeddelande.



ANNONS

ANNONS

”Galleriet kommer under våren att ta emot besökare enligt överenskommelse och kommer att fullfölja sina plikter till konstnärer och samlare. De nuvarande utställningar förlängs och på vår hemsida kan man se tidigare utställningar samt tillgängliga verk av våra konstnärer”, skriver Galerie Forsblom i sitt pressmeddelande.

Galleriet i Helsingfors kommer fortsättningsvis finnas till förfogande och tillmötesgå alla frågor framöver.

Galerie Forsblom har under åren ställt ut konstnärer som Ai Weiwei, Secundino Hernandez, Peter Halley, Tony Oursler, Jacob Hashimoto, Per Kirkeby, Not Vital, Isaac Julien, Jannis Varelas, Stephan Balkenhol och Mariko Mori.