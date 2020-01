Här får gamla prylar nytt liv – så mycket skänks det hos dig

Said Tamer har arbetat på Myrorna i Sätra i ett år. Här plockar han ut kläder som ska skickas till en annan sorteringscentral i Tungelsta.

Publicerad

Vinglas, böcker och samlarobjekten My little pony. På Myrornas sortering i Sätra, i södra Stockholm, får gamla skrotade prylar nytt liv.

Men hur mycket som skänks skiljer sig åt mellan olika områden.

– Vi är bra på att skänka, men dåliga på att handla second hand, säger Nina Adler, på Myrorna.

ANNONS

ANNONS

Ett paradis för sakletare. Så skulle kanske Pippi beskriva Myrornas sorteringscentral i Sätra. Här samlas prylarna i välfyllda kartonger som travas upp till axelhöjd – längs ena väggen på hyllor ända upp till taket.

Vid ett löpande band prismärks vinglas och porslinsskålar. De slås in i prasslande omslagspapper till tonerna av radion och skramlet från de konstant rullande varuburarna.

Just nu laddar personalen inför en av årets stora högsäsonger.

– I januari smäller det. Människor vill ha en nystart och få det lite fräscht hemma och då rensar man, säger Nina Adler, kommunikatör på Myrorna.

Här skänker man mest

I Sätra tar man hand om alla inredningsföremål från Stockholm, Uppsala, Eskilstuna och Västerås. Textilier skickas vidare till sorteringen i Tungelsta i Västerhaninge.

Föremålen kommer in till Myrorna genom återvinningscentraler, butiksinsamling och privata givare. Men hur mycket som skänks skiljer sig åt mellan olika butiker och områden.

Det är lite deppigt och visar på hur vi konsumerar lite tanklöst ANNONS Nina Adler, Myrorna

Stockholms stad står för den största andelen. Här skänktes 490 ton inredning till Myrorna från januari till november 2019. Därefter följer Lidingö och Täby, där det samlades in 158 respektive 140 ton under samma period.

Längst ner på listan hamnar Vallentuna, där 6,1 ton samlades in, och Sundbyberg där 28 ton samlades in.

Fakta Så mycket skänktes till Myrorna per kommun Siffrorna visar summan av insamlad mängd inredning per kommun under perioden januari till november 2019. Stockholm: 490 ton Lidingö: 158 ton Täby: 140 ton Upplands Väsby: 115 ton Järfälla: 110 ton Nacka: 105 ton Tyresö: 53 ton Botkyrka: 52 ton Sundbyberg: 28 ton Vallentuna: 6,1 ton Totalt: 1257 ton Källa: Myrorna Visa Dölj

Bättre på att ge bort än att handla

När det gäller butiker kom mest inredning och textil från Ropsten under hösten. Minst skänktes till butikerna i Täby och Skärholmen.

Något som kännetecknar huvudstadens invånare är att många har det gott ställt, men bor trångt. Resultatet blir att Myrorna får in saker som nyss börjat säljas i vanliga butiker, bland annat från just Ropsten.

– Det är lite deppigt och visar på hur vi konsumerar lite tanklöst, säger Nina Adler.

Generellt sett är stockholmarna bättre på att skänka än att handla second hand, menar hon. För att nå ut till fler säljer Myrorna prylar på Tradera och samarbetar med etablerade klädbutiker.

Att stå sig mot e-handeln är fortfarande en utmaning, trots att intresset för second hand ökade kraftigt när det återvunna plagget blev årets julklapp 2018.

Fakta Så mycket skänktes till Myrorna per butik Siffrorna visar insamlade föremål per butik från augusti till november 2019. Ropsten, Kolargatan 2 Kläder och textil: 45,1 ton Inredning: 78,7 ton Norrmalm, Adolf Fredriks kyrkogata 5-7 Kläder och textil: 14,8 ton Inredning: 24,3 ton Södermalm, Hornsgatan 96 Kläder och textil: 14,3 ton Inredning: 21,6 ton Södermalm, Götgatan 79 Kläder och textil: 20,4 ton Inredning: 27,7 ton Vasastan, Norrtullsgatan 9 Kläder och textil: 19,2 ton Inredning: 21,6 ton Vasastan, Fleminggatan 89 Kläder och textil: 25,3 ton Inredning: 28,9 ton Skärholmen, Storholmsgatan 29 Kläder och textil: 10,5 ton Inredning: 16,8 ton Sollentuna, Glimmervägen 13 Kläder och textil: 21,6 ton Inredning: 33,2 ton Järfälla, Tornérplatsen 30 Kläder och textil: 17,5 ton Inredning: 22,9 ton Täby, Biblioteksgången 1 Kläder och textil: 9,1 ton Inredning: 14,7 ton Sundbyberg, Sturegatan Kläder och textil: 21,4 ton Totalsumma Kläder och textil: 219,7 ton Inredning: 290,8 ton Källa: Myrorna Visa Dölj

Allting passerar här Stina Ljungkvist, arbetsledare

40 ton prylar i veckan

Den första anhalten för de skänkta prylarna är lastbryggan där trafiken går varm, trots att det enligt arbetsledaren Stina Ljungkvist är en lugn dag. Här landar omkring 40 ton föremål i veckan.

– Allting passerar här, från det enklaste durkslaget till bröllopsgåvan som inte var upptagen ur sin förpackning, säger Stina Ljungkvist.

Därefter hamnar prylarna i grovsorteringen, ”verksamhetens hjärta”, som Stina kallar den. Här går personalen igenom alla lådor och sorterar efter kategorier som glas och porslin, leksaker, böcker eller sport och fritid.

”Alla butiker får samma mix”

Bland leksakerna hamnar ett dockskåp, två små vita leksaksbilar med texten ”polis” och en My little pony, som i dag är ett eftertraktat samlarobjekt. Dessa är bara en handfull av årets cirka fem miljoner skrotade prylar som ska få nytt liv.

När varorna har finsorterats och prismärkts packas de i kartonger som transporteras till butikerna.

– Varje butik ska ha varor till ett visst värde och alla får samma mix, säger Nina Adler.

Överskottet från försäljningen går till Frälsningsarmén.

Sorterar ut uppstoppade djur

Vissa saker plockas dock bort redan i grovsorteringen. Det kan till exempel vara trasigt glas eller bilbarnstolar, som av säkerhetsskäl inte får säljas. Men det kan också handla om machetes, uppstoppade djur eller smycken av korall och elfenben.

– Den lilla pirayan här säljer vi inte, säger Stina Ljungkvist och visar en uppstoppad fisk. Hon fortsätter:

– Vi har ett samarbete med Naturhistoriska riksmuseet som tittar på grejerna, så den uppstoppade hermelinen där kan vara härifrån.

Vi har satt upp ett mål om noll avfall Nina Adler, Myrorna

”Sopor är det stora problemet”

Merparten av det som inte kan säljas går till materialåtervinning eller exporteras. Helst ska så lite som möjligt hamna i kategorin brännbart.

– Sopor är det stora problemet. Vi har satt upp ett mål om noll avfall och den största förändringen ska ske under 2020, säger Nina Adler.

Bland annat handlar det om att fortsätta samarbeta med återvinningscentraler, men också om att påminna människor om att skänka rätt saker.

– Man kan tänka ”skulle jag ge det här till en kompis”. En halv burk målarfärg är inte säljbar, säger Stina Ljungkvist.