Coronaviruset

Räkna med kö till Systembolaget framöver

Utanför Systembolagets butik i Sundbyberg var det kö vid lunchtid på fredagen.

Publicerad

Kö till Systembolaget kan bli något stockholmarna får vänja sig vid framöver.

Regeringens nya förbud begränsar antalet besökare i butikerna.

Under fredagen var det kö in till flera av Systembolagets butiker i Stockholm. I Sundby park i Sundbyberg höll man avstånd i väntan på att få gå in och handla för helgen.

I Västberga sträckte sig kön ända ut till parkeringen.

Slussar in kunder

Men köerna beror inte på en plötslig törst efter alkohol, utan snarare på regeringens förbud mot sammankomster för fler än 50 personer som kom tidigare i veckan.

Förbudet drabbar även Systembolaget som från och med nu kommer att begränsa antalet kunder i butiken.

– Det handlar om omtanke för våra kunder. När vi har stor tillströmning i butikerna behöver vi slussa in dem för att det inte ska bli för trångt, säger Systembolagets presschef Lennart Agén.

Avstånd ska hållas

Exakt hur många kunder som kommer att kunna handla samtidigt beror på butikens storlek. Varje kund ska kunna handla på ett säkert avstånd till nästa kund och i kassan ska ett avstånd på drygt 1,5 meter hållas i kön.

– Vi har gjort markeringar i golvet för att avståndet ska hållas, säger presschefen.

Mitt tips är att komma tidigt på dagen och inte vänta till sista dagarna för att handla till påsk Lennart Agén, presschef Systembolaget

Under nästa vecka kommer samtliga butiker att slussa in kunder vilket gör att man kan få räkna med köer till Systembolaget framöver. Speciellt inför påskhelgen då det i vanliga fall brukar vara kö.

– Mitt tips är att komma tidigt på dagen och inte vänta till sista dagarna för att handla till påsk, säger Lennart Agén.