Fler barn som rånar varandra i norrort

Bosse Pan, utreder ungdomsbrott i Täby lokalpolisområde. Mobiltelefoner och märkeskläder är vanliga

I söndags blev en 12-årig pojke rånad på sin dunväst av två jämnåriga pojkar i Vallentuna centrum.

Det är tyvärr inte det enda personrån med minderåriga som inträffat i norrort på sistone.

– Just nu är det Vallentuna som sticker ut, säger Bosse Pan, ungdomsbrottsutredare på Täby polisområde.

Under förra året steg antalet personrån dramatiskt. Hela 98 sådana begicks i Täby lokalpolisområde. Det är mer än dubbelt så många som skedde under 2017 och 2018 – tillsammans. I hälften av dem var rånoffret under 18 år, visar statistiken.

Men de inblandade kan vara ännu yngre.

Uppgången började för ett halvår sedan

– Det är tyvärr inte så ovanligt längre att de är under 15 år, säger Bosse Pan.

– Att personrånen kryper ner under 15-årsgränsen är ganska nytt. Vi började se det någon gång för ett halvår sedan.

Just nu är det Vallentuna som sticker ut. Det syns visserligen inte i siffrorna, som sorteras efter brottsplats. Sedan den 1 september har de allra flesta personrånen med unga rånoffer skett i Täby: 10 av totalt 15.

Men enligt Bosse Pan är i många fall de inblandade unga, eller mycket unga.

När vi förhör dem räcker de inte ens upp till midjan. Då tänker man vad i helvete – du ska sitta hemma och kolla på Disney.

– Det är så sjukt. Vi ser namnet och födelseåren på anmälan och tänker att de är så små. Så hör man vad de gjort – fullblodsbrott. När vi förhör dem räcker de inte ens upp till midjan. Då tänker man vad i helvete – du ska sitta hemma och kolla på Disney.

Personrånen går i vågor.

– Vi samlar på oss en bunt ärenden, utreder och så är det lugnt ett tag. Då får de en konsekvens. Antingen en dom eller att socialtjänsten tar över. Men sen kommer det nästa sväng. Ibland är det nya, ibland samma som börjar igen.

Vet ni vad ökningen beror på?

– Nej. Även om jag tror att mycket handlar om hur populärkulturen ser ut med rapartister som förmedlar ett väldigt hårt budskap på Youtube. Man är så formbar i den åldern. Även mindre barn har ju tillgång till telefoner.

Han utreder fall där även barn från välordnade förhållanden begått brotten.

Socialtjänsten tar över

– Men det saknas någon form av tillhörighet. De är inte duktiga i skolan, håller inte på med musik eller idrott. De har inget område där de känner sig stora och mäktiga.

När gärningspersonerna är under 15 år går polisutredningen inte till åtal, utan skickas över till socialtjänsten.

Samtal, rådgivning – eller familjehem

– När det är så allvarliga situationer som här eller om det handlar om verkligt små barn hanterar vi det som en allvarlig orosanmälan, säger David Gyllenstråle, socialchef i Vallentuna.

Sedan tar en handläggare kontakt människor runt barnet för att ta reda på vad som behöver göras. Det kan handla om samtal eller rådgivning med föräldrarna eller om mer intensiva insatser, till exempel en placering på familjehem.

Lugn kommun

Vallentuna har inte satt in några särskilda åtgärder med anledning av personrånsökningen bland unga.

– Men det har uppdagats att det finns en problematik som går ner i åldrarna. Vi har forumet Tryggare Vallentuna där alla förvaltningar, räddningstjänst och polis diskuterar vad vi kan göra. Men det är ett problem som finns i hela regionen och hela landet. Vallentuna är ganska lugnt. Det krävs inte så mycket för att det ska uppfattas som extraordinärt.

Minnet är kort

Att mycket unga begår brott har förekommit även tidigare i Vallentuna.

– Det är definitivt inte första gången vi ser de här handlingarna. Vi hade en utmaning när det var nere i åldrarna för några år sedan också. Vi måste ta det på allvar, men som socialchef ser jag det inte som något helt nytt i samhället eller som att tryggheten har försvunnit. Det går upp och ner. Man glömmer hur det var tidigare och det är mänskligt.